22:24 25 октября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Карасев: "В матче "Зенит" - "Кубань" я неверно назначил пенальти"

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Арбитр ФИФА Сергей Карасев рассказал, что в его карьере было несколько случаев, в которых он принимал неверные решения. По словам российского судьи, несколько лет назад ему пришлось дорабатывать встречу между "Зенитом" и "Кубанью" с тяжелейшим грузом ответственности.

– Несколько лет назад я ошибочно назначил пенальти в матче "Зенит" – "Кубань", – сказал Карасев в эфире программы "Культ тура". – У игрока "Кубани" была игра рукой, но рука была прижата. Это решение повлияло на результат встречи – команда из Санкт-Петербурга выиграла со счетом 1:0.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Кинжал

я тебе, Карась, еще напомню ляп в сторону Кубани. Помнишь, Кубань - Спартак Нч 2-2? Там нальчанин упал в штрафной, когда в радиусе метра от него никого не было. Так Спартак и отыгрался...

23:16 25 октября

Мизандари-Папишвили

foreverCSKAforever ----------- а ты матч имени Петтая ныне покойного забыл?

23:01 25 октября

Я за ЗОЖ

когда 4-е места в группе ЛЧ перестанете из года в год занимать будете такие вопросы задавать.

22:47 25 октября

foreverCSKAforever

Сколько таких решений принесло команде из Санкт-Петербурга побед? И было хоть решение, приведшее к поражению?

22:42 25 октября

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