Сергей Карасев: "В матче "Зенит" - "Кубань" я неверно назначил пенальти"

Арбитр ФИФА Сергей Карасев рассказал, что в его карьере было несколько случаев, в которых он принимал неверные решения. По словам российского судьи, несколько лет назад ему пришлось дорабатывать встречу между "Зенитом" и "Кубанью" с тяжелейшим грузом ответственности.

– Несколько лет назад я ошибочно назначил пенальти в матче "Зенит" – "Кубань", – сказал Карасев в эфире программы "Культ тура". – У игрока "Кубани" была игра рукой, но рука была прижата. Это решение повлияло на результат встречи – команда из Санкт-Петербурга выиграла со счетом 1:0.