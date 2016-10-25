Сергей Карасев: "В матче "Зенит" - "Кубань" я неверно назначил пенальти"

Арбитр ФИФА Сергей Карасев рассказал, что в его карьере было несколько случаев, в которых он принимал неверные решения. По словам российского судьи, несколько лет назад ему пришлось дорабатывать встречу между "Зенитом" и "Кубанью" с тяжелейшим грузом ответственности.
– Несколько лет назад я ошибочно назначил пенальти в матче "Зенит" – "Кубань", – сказал Карасев в эфире программы "Культ тура". – У игрока "Кубани" была игра рукой, но рука была прижата. Это решение повлияло на результат встречи – команда из Санкт-Петербурга выиграла со счетом 1:0.
Кинжал
я тебе, Карась, еще напомню ляп в сторону Кубани. Помнишь, Кубань - Спартак Нч 2-2? Там нальчанин упал в штрафной, когда в радиусе метра от него никого не было. Так Спартак и отыгрался...
23:16 25 октября
Мизандари-Папишвили
foreverCSKAforever ----------- а ты матч имени Петтая ныне покойного забыл?
23:01 25 октября
Я за ЗОЖ
когда 4-е места в группе ЛЧ перестанете из года в год занимать будете такие вопросы задавать.
22:47 25 октября
foreverCSKAforever
Сколько таких решений принесло команде из Санкт-Петербурга побед? И было хоть решение, приведшее к поражению?
22:42 25 октября