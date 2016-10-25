Сергей Карасев: "Удалять Кудряшова за его честность не хотелось, но было надо"

Арбитр ФИФА Сергей Карасев признался, что несколько лет назад ему было жалко удалять с поля экс-защитника "Терека" Федора Кудряшова, который спас Мартина Йиранека от незаслуженной красной карточки в матче против "Зенита".

– Кто из футболистов мне запомнился? Прекрасно помню один эпизод из матча трех– или четырехлетней давности между "Тереком" и "Зенитом", – сказал в эфире программы "Культ тура" Карасев. – Рядом со штрафной сбивают Александра Кержакова – он выходил один на один с вратарем. Я перепутал нарушившего правила футболиста.

Когда я поднял голову, передо мной стоял Мартин Йиранек, которому я показал красную карточку. Йиранек всем видом давал понять: "Я тут ни при чем!". В этот момент ко мне подошел Кудряшов и сказал: "Это не Мартин, это я". В такой ситуации удалять его не хотелось, но было надо.