Сергей Карасев: "Система VAR спасает не только матчи, но и карьеру и здоровье рефери"

Российский арбитр Сергей Карасев отметил, что система видеопомощи (VAR) полезна для всех. По его словам, технология нужна не только для обеспечения правильной трактовки спорных моментов, но и для того, чтобы обезопасить карьеру и здоровье судей.

Напомним, Карасев и его помощники Тихон Калугин и Антон Аверьянов обслуживали матч (Австралия – Перу (0:2) домашнего чемпионата мира, на котором использовалась ситема VAR.

– Как относятся судьи к этому? Вот честно, мы даже не общались между собой на эту тему. Нравится, не нравится… Все это восприняли, как правила игры в футбол, – цитирует Карасева официальный сайт РФС. – Мы на сборах тренировались с этой системой два года. Мое мнение, что лучше VAR, который спасает матч, карьеру и здоровье судьи. Потому что я потом, например, не сплю неделю, а это плохо.

Перед чемпионатом мира были четкие рекомендации: вмешиваться только тогда, когда это необходимо. Даже была фраза: "чем меньше вмешиваемся в игру, тем больше пользы для всех". Никто не хочет смотреть постоянные остановки игры и беганья судей к монитору. Но в процессе все поменялось, потому что, если поначалу не так много было моментов, когда судью звали к мониторам, то в середине чемпионата таких моментов стало больше. Это произошло, потому что руководство сказало, что люди должны понимать, что это работает.

Почему не получал назначения на ЧМ – не знаю. Также я не знаю, почему не получали назначения многие другие арбитры. Эта информация закрытая. И даже касательно нашей игры, мы пока летели, они уже брифинг провели. Мы потом общались с ребятами, и они сказали, что все было нормально.