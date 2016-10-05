Сергей Карасев: "Сергей Иванов - большой профессионал"

Арбитр Сергей Карасев отметил, что судья Сергей Иванов, неудачно отработавший в матче 9-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком" (4:2), является профессионалом своего дела. Главной претензией к Иванову стал незафиксированный фол Доменико Кришито. Защитник питерцев при счете 3:2 сбил Квинси Промеса, однако Иванов принял решение продолжать игру, и в ответной атаке "Зенит" заработал пенальти, который реализовал Жулиану. "Спартак" после игры попросил отстранить от работы Сергея Иванова до конца сезона.
Также Карасев отметил, что арбитрам каждый год обещают повышение зарплаты.
– Сергей Иванов – большой профессионал, – сказал в эфире "Спорт FM" Карасев. – Что касается вопроса зарплаты, то в РФПЛ каждый год нам обещают ее повышение.
Меркатор
serzheo ----- Не надо обобщений и исторических экскурсов. Сейчас вопрос предельно прост и ясен. Либо ты за чистый футбол и поддерживаешь позицию Спартака о самом жестком наказании судей - вплоть до пожизнеенной дисквалификации и, возможно, уголовного преследования. Либо ты против честного футбола и начинаешь размывать тему, типа, а вот в 90-е годы, а вот в Уфе, а вот в Самарканде и так далее. Определись. Нужна тебе чистота футбола или нет. Все ОЧЕНЬ просто.
22:20
Меркатор
Мы уж и сами поняли, что он профессионал - видели в воскресение. Началась защита чести мундира. Почему судьи не хотят избавиться от продажного балласта? Неужели все такие?
22:15
onlywhitespartak
Это профессионал тоже судит хорошо за коней 2011 помним еще карась не доделанный ! А тут претензии. Не в эпизоде с промесом , а в предномеренном судействе ! Хватит все к одному эпизоду сводить ! Вы че людей за баранов держите ?!
22:11
Петя
Кукушка хвалит петуха, за то,что хвалит он кукушку!
22:09
serzheo
Ты посмотри, СЭ даже не затирают провакатора. Ибо 30 серебряников уже звенят в карманах. А то что майданы начинаются с таких вот заявлений, "этих" не парит.... И ты будешь волков на земле плодить И учить их вилять хвостом! А то, что придётся потом платить, Так ведь это ж, пойми, - потом!
22:05
Jean4
Профи, спору нет, не каждый сможет обеспечить результат и сам остаться "чистым".
22:05
Kirillyurrich
наф-нафы еще не все слезы выплакали, чмори?
21:56
ЗЮК
К чему он про зарплату сказал?Открыты для предложений?
21:51
echo2011
Понятно,что большой профессионал! Маленькие профессионалы так нагло судить не умеют!
21:40
serzheo
Rasmus Teesalu____ А ты чьих будешь - говоришь? СЭ - а Вы - то куда смотрите? Или без ФСБ и шагу не можете ступить?
21:29
Nara82
Rasmus Teesalu.....выходи, мусара тебя, дауна первого повяжут! и поделом!
21:27
Андерсен 6111
Rasmus Teesalu! Пошёл в пень, провокатор!
21:23
oFCourSe PARTAK
Да, Сергей Иванов - большой профессионал "своего дела" ! Только, наверное, он не хотел бы этого демонстрировать, но вышло очень наглядно !
21:22
serzheo
Rasmus Teesalu_____ Абсолютно согласен, и второй гол Спартака тоже надо отменить, ибо забит с нарушением, так же необходимо переиграть псевдочемпионства ЦСКА за несколько последних лет, ибо непоставленых пенальти там как грязи, и падения Думбии - туда же, в кучу. Предлагаю переиграть и чемпионства Спартака в 90-х - ибо явно купленные. Давайте всё переиграем....
21:15
infeneon
да вы оба "професионалы" по получению бабла со стороны
21:11
zega
Карасев этим высказыванием про зарплату хочет сказать.что мало платят и приходится брать взятки? Мне кажется судейская компания и эту зарплату не отрабатывают, а каждый год просят и просят.
21:09
blinkers
Профессионально слил? )))
21:08
Seraffim
А какая связь, между не сбывшимися ожиданиями судейского корпуса о повышения зарплаты и матчем "Зенит" - "Спартак"?
21:07
Rasmus Teesalu
Надо всем болельщикам на улицы выходить в субботу и тогда они не смогут замолчать этот вопиющий факт! И требовать надо переигровки!
21:02
Ботаникум
Начались панегирики от "профессионала - профессиАналу"!!!
20:59
Я за ЗОЖ
MAKKOR Нам противно что Спартак страну в еврокубках позорит из года в год, вылетая от Кипров.
20:50
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
срамтак все 90-е был не против. затем цска эстафету приняли успешно.
20:50
MAKKOR
С таки профессионалами Зенит точно будет вечным чемпионом... Питерские, а вам самим не противно такое судейство?
20:42
besnebes1
Новый вброс. Понеслась!
20:42