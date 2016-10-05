Сергей Карасев: "Сергей Иванов - большой профессионал"

Арбитр Сергей Карасев отметил, что судья Сергей Иванов, неудачно отработавший в матче 9-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком" (4:2), является профессионалом своего дела. Главной претензией к Иванову стал незафиксированный фол Доменико Кришито. Защитник питерцев при счете 3:2 сбил Квинси Промеса, однако Иванов принял решение продолжать игру, и в ответной атаке "Зенит" заработал пенальти, который реализовал Жулиану. "Спартак" после игры попросил отстранить от работы Сергея Иванова до конца сезона.

Также Карасев отметил, что арбитрам каждый год обещают повышение зарплаты.

– Сергей Иванов – большой профессионал, – сказал в эфире "Спорт FM" Карасев. – Что касается вопроса зарплаты, то в РФПЛ каждый год нам обещают ее повышение.