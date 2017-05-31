Сергей Карасев: "Посмотреть в кресле 20 раз повтор и проголосовать против арбитра - это преступление"

Российский арбитр ФИФА Сергей Карасев выступил против отстранения арбитров за ошибки. По его словам, судьи из-за отсутствия практики теряют квалификацию.

– Я главный арбитр, я несу ответственность за все, что происходит на поле. Отвечаю за свою судейскую команду, – цитирует welcome2018.com Карасева. – У меня была серьезная ошибка, Пьерлуиджи Коллина мне сказал: "Такая ситуация, что у вас будет пауза". И это правильно, потому что народ кипел, и надо было дать возможность людям чуть-чуть остыть.

К сожалению, в спорных моментах часто принимаются решения против арбитра. Специальная комиссия рассматривает спорные эпизоды и почему-то принимает решение против судьи. Но, сидя в кресле перед огромным телевизором, посмотреть 20 раз повтор и проголосовать против арбитра – это преступление. У судьи был момент, он принял решение в сложнейшей ситуации и все равно виноват. Это неправильно. Дискуссионный момент всегда надо отдавать арбитру.

Любое отстранение означает, что я сижу без работы, без практики. Можете представить: футболист, которого отстранили на две недели, не тренируется, не играет, ничего не делает. Разве он станет лучше? Так же с арбитром – он теряет квалификацию. Судье надо судить, футболисту надо играть. И если судью в сложном моменте не защитили, он теряет уверенность.