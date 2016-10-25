Сергей Карасев: "Мы выходим судить миллионеров, а сами получаем 90 тысяч рублей"

Арбитр ФИФА Сергей Карасев рассказал, что на протяжении последних тринадцати лет арбитры за работу на матче РФПЛ получают 90 тысяч рублей без учета налога. Российский судья также подчеркнул, что если бы работу арбитра можно было совмещать с какой-нибудь другой деятельностью, он наверняка стал бы ударником или гитаристом в музыкальной группе.
- Последние 13 лет арбитр за работу на матче РФПЛ получает 90 тысяч рублей без учета налога, - сказал в эфире программы "Культ тура" Карасев. - Честно говоря, мы очень хотим, чтобы повысили зарплату. 13 лет назад это были одни деньги, сейчас - другие.
Футбол изменился. За это время зарплаты игроков стали гораздо больше. По сути, мы выходим судить миллионеров. При этом у нас нет ни контрактов, ни трудовых книжек, ни социального пакета, ни докторов. Если арбитр получает травму, то лечение он оплачивает за свой счет.
Последний год меня фактически не бывает дома. Если бы можно было совмещать работу судьи с другой деятельностью, я был бы гитаристом или ударником в какой-нибудь музыкальной группе.
Алый Дракон
spetrov Алый Дракон, не суди, коль тебе мало. А то тебя послушать, получается, тем, кто мало зарабатывает, обман простителен. Обман - он в Африке обман. Сколько бы ты не зарабатывал. 00:24... Просто кушать хочется всегда, и когда зарабатываешь достаточно, то тыщу раз задумаешься - а стоит ли рисковать профессией, которая тебе дает бутерброд не с дешевой "Докторской" колбасой, а с черной икрой?... Так что не надо строить из себя (и из судей) альтруистов - всегда хочется, чтобы тебе за твой труд платили достойные деньги. Тогда и работа в радость...
00:30
spetrov
...И потом, денег достаточно не бывает никогда. Эту нехитрую истину тебе еще придется постигнуть с годами.
00:27
Seraffim
А если за матч была получена неудовлетворительная оценка, все равно платят 90 тысяч, или штрафуют. Или за отлично проведенный матч, какие нибудь бонусы добавляют? Или бонус уже в том, что не отстранили от матча в следующем туре?
00:26
Алый Дракон
И не надо сравнивать зарплату судей с зарплатами уборщиц (водителей, оросителей газонов) - судьи, в отличие от них, во время матча "играют" на том же газоне, что и 22 футболиста из команд-соперников, и судьи влияют на результат, в отличие от уборщиц. Лучше тогда сравнивать судейскую зарплату с зарплатой Гинера и Миллера.
00:26
spetrov
Алый Дракон, не суди, коль тебе мало. А то тебя послушать, получается, тем, кто мало зарабатывает, обман простителен. Обман - он в Африке обман. Сколько бы ты не зарабатывал.
00:24
zenit08
Алый Дракон === Все верно говорите.
00:23
Алый Дракон
А чего вы на Карася набросились все?! По сути он правильно говорит. Специально посмотрел - в 2003 году курс доллара был 30 рублей. То есть давно уже зарплата судей обесценилась более, чем в 2 раза. Еще он сказал - "без учета налогов". То есть - "минус 13 %", получаем итоговую з/п в 78 300 рублей. Притом что они получают не за "вечер", а за "игру", которых может быть 1-3 в месяц. Когда наши судьи получают такие небольшие по футбольным меркам деньги - лично у меня становится меньше вопросов, почему их называют "продажными", почему у них низкая квалификация...! А вы сделайте судьям НОРМАЛЬНУЮ зарплату! Чтобы эта профессия стала ПРЕСТИЖНОЙ! Чтобы у них конкурс был, почти как ГИТИС! Чтобы им было НЕВЫГОДНО "брать на лапу"! ....А вы, уважаемые форумчане, поменьше изливайтесь желчью, и почаще будьте объективными.
00:21
Андрей Палыч 1979
В Европе получали судьи до падения рубля так же по деньгам как и ты.За 90 минут это нормальные бабки.Рот заткни и лучше в свисток свисти.
00:18
Spezeffekt
но за 13 лет в зарплате ни одного коэффицента судьям не ввели? - судя по всему фуфло
00:05
onlywhitespartak
Bright какую лавочку ?) ты наверное родился в 2000 )) там спартак на голову был выше всех и по игре и по составу , кони и бомжи там и близко не были , если были конкуренты так это Алания и ротор ! Я вообще не понимаю тех кто кричит про 90-е! Вы хоть смотрели тогда чемпионат ? Какая работа с судьями , акцтитись ))
00:04
Valdemarson
Как это нет трудовой книжки?
00:01
А380726
Не пора ли этого яйцеголоыого отправить в народ?
23:53 25 октября
bright
Spezeffekt Откуда такие знания про проституток? Личный опыт? Платил или получал?
23:51 25 октября
bright
onlywhitespartak Ну спартачи лучше всех знают как раньше с судьями работать нужно было, как только лавочку прикрыл, так сразу 15 лет без титула чемпиона.
23:49 25 октября
А380726
И этому лысому дебилу после всего сказанного РФС готова платить по 90 тыс. рублей за проданный матч? Мутко, Симонян и прочие, откреститесь от этой твари...
23:48 25 октября
Spezeffekt
90 тыс руб за матч? прибедняется получая полторы тысячи баксов за вечер?)) да он не хуже валютной проститутки кривляется))
23:47 25 октября
bright
aravir Если футболист ушел из Спартака, а тем более Динамо - он уже не бездарность. Он хотя бы один умный поступок в жизни совершил покинув московсие болота.
23:44 25 октября
onlywhitespartak
Тем более бомжи с конями доплачивают , если раньше 50000$ предлагали то щас наверное точно больше , и того если отсудить 4 игры в месяц без конского бонуса 360 Т и он еще жалуется ?) не стыда не совести , хотя чего удивляться какой нормальный человек судьей пойдет работать ?)) кстати карась за 2011 за два пенальти наверное заработал больше чем обычный русский за всю жизнь
23:42 25 октября
bright
Ну вы хоть статистику посмотрите Тот же Карасев за 3 месяця провел 6 матчей - это 156 т.р. в месяц. При этом обладатель уникально профессии. Лишь 18 человек в этом сезоне судили матчи премьер лиги. Для пример 450 совершенно бесполезных депутатов гос. думы получают каждый 800 тысяч каждый в месяц....
23:41 25 октября
aravir
В принципе, имеет право требовать повышения зарплаты. Ведь платят же миллионы бездарностям, типа Дзюбы и Кокорина.
23:39 25 октября
absentRUneta
90 тыс. за один матч, а не за месяц, ау....есть кто дома
23:27 25 октября
serzheo
А хто неволит - иди в сельское хозяйство.
23:22 25 октября
совва
Lars Berger Красавчик... Т.е., когда я разводился с женой, нужно было спросить у судьи про его зарплату?! Люди газон поливают на стадионе миллионерам... За 15-20, а не за 90... __________________ у мировых и федеральных (в районных) официала в районе 50000)) меньше чем у футбольных... публикуют данные всего аппарата в отличии от футбольных
23:19 25 октября
Thomas_Boy
Идите в бизнес (с).
23:16 25 октября
совва
Уборщицы раздевалки за 10 тыс. моют, за миллионерами...
23:16 25 октября
Снежик
90 тыс за матч адекватная оплата. но если "не устраивает призвание, можно пойти в бизнес"
23:16 25 октября
Lars Berger
Красавчик... Т.е., когда я разводился с женой, нужно было спросить у судьи про его зарплату?! Люди газон поливают на стадионе миллионерам... За 15-20, а не за 90...
23:09 25 октября