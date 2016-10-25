Сергей Карасев: "Мы выходим судить миллионеров, а сами получаем 90 тысяч рублей"

Арбитр ФИФА Сергей Карасев рассказал, что на протяжении последних тринадцати лет арбитры за работу на матче РФПЛ получают 90 тысяч рублей без учета налога. Российский судья также подчеркнул, что если бы работу арбитра можно было совмещать с какой-нибудь другой деятельностью, он наверняка стал бы ударником или гитаристом в музыкальной группе.

- Последние 13 лет арбитр за работу на матче РФПЛ получает 90 тысяч рублей без учета налога, - сказал в эфире программы "Культ тура" Карасев. - Честно говоря, мы очень хотим, чтобы повысили зарплату. 13 лет назад это были одни деньги, сейчас - другие.

Футбол изменился. За это время зарплаты игроков стали гораздо больше. По сути, мы выходим судить миллионеров. При этом у нас нет ни контрактов, ни трудовых книжек, ни социального пакета, ни докторов. Если арбитр получает травму, то лечение он оплачивает за свой счет.

Последний год меня фактически не бывает дома. Если бы можно было совмещать работу судьи с другой деятельностью, я был бы гитаристом или ударником в какой-нибудь музыкальной группе.