Сергей Карасев: "Меня понизят? Ничего об этом не знаю и официальных сообщений не получал"

Российский арбитр Сергей Карасев заявил, что не получал никаких официальных извещений о своем возможном переводе из премьер-лиги в дивизион рангом ниже за ранее допущенные ошибки в судействе.

Как ранее сообщал "СЭ", ближайшим летом Карасев может быть понижен в ранге и на какое-то время перестанет обслуживать игры премьер-лиги. В последнее время столичный рефери допустил ряд серьезных ошибок в матчах весенней части чемпионата России, что признала и контрольно-квалификационная комиссия РФС (ККК).

Предположительно, речь идет о трех играх, состоявшихся в период с марта по начало мая: "Терек" – "Уфа", "Томь" –"Оренбург", "Крылья Советов" – "Оренбург"

– Я об этом ничего не знаю и официальных сообщений не получал, – цитирует "Р-Спорт" Карасева. – Об этом лучше спрашивать у тех, кто пишет, потому что никаких официальных сообщений (по данному поводу) у меня нет.

Арбитра Карасева переведут в первый дивизион?