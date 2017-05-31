16:52 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Карасев: "Футболиста похвалят за гол, арбитру никто не скажет, что он отсудил хорошо"

Российский арбитр ФИФА Сергей Карасев подчеркнул, что судьи никогда не получают похвалу за свою работу. Карасев работает в российской премьер-лиге с 2008 года, арбитром ФИФА является с 2010 года. 

- Самое страшное для арбитра – повлиять на результат: назначить пенальти, которого не было, удалить человека ни за что, - цитирует welcome2018.com Карасева. - Потому что люди к турниру готовились, прошли все стадии, а судья по ошибке отнимает у них шанс. 

Футбол – это большой бизнес: люди вкладывают деньги и любой ценой хотят добиться победы, неважно, что скажут после. Человек, который признается в симуляции, на весь мир прославится. Но большинство футболистов махнут рукой на это и скажут: "Не нужен мне никакой приз fair play, я лучше Лигу чемпионов выиграю". Игроков миллионы, но на чемпионаты мира попадают сотни, а выигрывают еще меньше.

Футболиста похвалят за то, что он забил гол, защитника похвалят, что в подкате спас ситуацию, а к судье просто подойдут представители клубов после матча и пожмут руку. Никто не скажет, что такой-то арбитр отсудил хорошо. Просто ноль. И этот ноль – самая большая похвала. 

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http://welcome2018.com/himself-the-chief-inspector/

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