Сергей Иванов: "Станция ЦСКА повысит посещаемость футбольного, баскетбольного и хоккейного клубов"

Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов отметил, что открытие станции метро ЦСКА поможет футбольному, хоккейному и баскетбольному клубам улучшить посещаемость. Напомним, что новая станция расположена на Ходынском поле недалеко от "ВЭБ Арены".
– ЦСКА является самым узнаваемым и успешным спортивным обществом страны, армейские спортсмены принесли огромное количество наград, в том числе и стараниями тех, кто сегодня присутствует на открытии станции, – цитирует сайт ЦСКА Иванова. – Восстановлена историческая справедливость, теперь наряду со станциями "Спартак" и "Динамо" в Москве есть и красивая станция ЦСКА. А то, что она находится рядом с аренами футбольного, баскетбольного и хоккейного клубов, только повысит их посещаемость.
Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/stadium/zapushchena-stantsiya-metro-cska/
marsey
конюшне ничто и никто не поможет :)
14:14
alex-ls
да не они на дачи уехали уже
14:06
shpasic
название только путает людей, которые поедут на ВЭБ-Арену. нужно было и станцию назвать "ВЭБ" - это бы ещё больше повысило узнаваемость и посещаемость.
14:01
bond1951
Сережа ты прав даже еще правее................УВАЖУХА
13:49