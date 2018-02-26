13:24 | Футбол — РФПЛ

Сергей Иванов: "Станция ЦСКА повысит посещаемость футбольного, баскетбольного и хоккейного клубов"

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Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов отметил, что открытие станции метро ЦСКА поможет футбольному, хоккейному и баскетбольному клубам улучшить посещаемость. Напомним, что новая станция расположена на Ходынском поле недалеко от "ВЭБ Арены".

– ЦСКА является самым узнаваемым и успешным спортивным обществом страны, армейские спортсмены принесли огромное количество наград, в том числе и стараниями тех, кто сегодня присутствует на открытии станции, – цитирует сайт ЦСКА Иванова. – Восстановлена историческая справедливость, теперь наряду со станциями "Спартак" и "Динамо" в Москве есть и красивая станция ЦСКА. А то, что она находится рядом с аренами футбольного, баскетбольного и хоккейного клубов, только повысит их посещаемость.

Станция ЦСКА открыта в Москве. Фото

Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/stadium/zapushchena-stantsiya-metro-cska/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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marsey

конюшне ничто и никто не поможет :)

14:14

alex-ls

да не они на дачи уехали уже

14:06

shpasic

название только путает людей, которые поедут на ВЭБ-Арену. нужно было и станцию назвать "ВЭБ" - это бы ещё больше повысило узнаваемость и посещаемость.

14:01

bond1951

Сережа ты прав даже еще правее................УВАЖУХА

13:49

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