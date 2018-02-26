Сергей Иванов: "Станция ЦСКА повысит посещаемость футбольного, баскетбольного и хоккейного клубов"

Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов отметил, что открытие станции метро ЦСКА поможет футбольному, хоккейному и баскетбольному клубам улучшить посещаемость. Напомним, что новая станция расположена на Ходынском поле недалеко от "ВЭБ Арены".

– ЦСКА является самым узнаваемым и успешным спортивным обществом страны, армейские спортсмены принесли огромное количество наград, в том числе и стараниями тех, кто сегодня присутствует на открытии станции, – цитирует сайт ЦСКА Иванова. – Восстановлена историческая справедливость, теперь наряду со станциями "Спартак" и "Динамо" в Москве есть и красивая станция ЦСКА. А то, что она находится рядом с аренами футбольного, баскетбольного и хоккейного клубов, только повысит их посещаемость.

Станция ЦСКА открыта в Москве. Фото