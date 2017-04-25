18:03 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Иванов - про судейство в матче "Локомотив" - "Амкар": "Такие ошибки делаются не нарочно"

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Арбитр Сергей Иванов, обслуживавший матч 24-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Амкаром" (3:3), публично принес извинения за свою работу. По его словам, ошибки были допущены не нарочно. Иванов несправедливо назначил пенальти в ворота железнодорожников, а также засчитал гол после нарушения и незафиксированного положения "вне игры" - и за это, по мнению главного тренера железнодорожников Юрия Семина, несмотря на субботние личные извинения, должен быть серьезно наказан.

 
Пятница. Уфа. "Уфа" - ЦСКА - 0:2. 2-я минута. Игорь АКИНФЕЕВ получает желтую, а не красную карточку за фол против Кехинде ФАТАИ.Арбитры не знают, как судить?

– Хочу принести официальные извинения за наше судейство, – сказал Иванов в программе "Свисток". – Понятно, что такие ошибки делаются не нарочно. Почему так произошло, сказать не могу. К игре мы подходили сверхответственно. Это не вызывает сомнений. Мы в ответе не только за себя, но и за регион, который представляем, а также департамент.

С нами по поводу судейства говорил Виталий Мутко. Поэтому ответственность за каждое решение просто зашкаливает. Однако мы не роботы, ошибки случаются везде – от низших лиг до Лиги чемпионов и чемпионатов мира. Да, наши ошибки повлияли на результат. Постараемся в концовке чемпионате избежать подобных ошибок.

"СЭ" вел трансляцию матча "Локомотив" - "Амкар"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (6)
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офицер82

не нарочно а специально...мы это и так знали....одно дело человеческий фактор....другое дело симпатии к команде

18:50

igorx70

С-ки!!Не нарочно, но все ошибки в пользу одной команды.Удалил троих у Урала,а не по двое с обеих сторон!

18:48

onlywhitespartak

Вот клоун , а че то после матча с бомжами ошибки не признавал , да и еськова че то на место не поставили и помойму еськов же судил матч с арсеналом , если я не ошибаюсь , у бомжей прям штаб судей свой еще вилков их, а карась кто больше даст

18:41

marksan

Какая прелесть подобные слова - "Однако мы не роботы, ошибки случаются везде". Только роботы не получают зарплату, а Вы получаете!

18:35

Производственник

Тут дворника таджика сделали инструктором по горным лыжам,ошибалс,много ошибался,но не специально же

18:20

marksan

Оборжаться можно! А деньги в кассу вернуть слабо?

18:11