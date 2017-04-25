Сергей Иванов - про судейство в матче "Локомотив" - "Амкар": "Такие ошибки делаются не нарочно"

Арбитр Сергей Иванов, обслуживавший матч 24-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Амкаром" (3:3), публично принес извинения за свою работу. По его словам, ошибки были допущены не нарочно. Иванов несправедливо назначил пенальти в ворота железнодорожников, а также засчитал гол после нарушения и незафиксированного положения "вне игры" - и за это, по мнению главного тренера железнодорожников Юрия Семина, несмотря на субботние личные извинения, должен быть серьезно наказан.

– Хочу принести официальные извинения за наше судейство, – сказал Иванов в программе "Свисток". – Понятно, что такие ошибки делаются не нарочно. Почему так произошло, сказать не могу. К игре мы подходили сверхответственно. Это не вызывает сомнений. Мы в ответе не только за себя, но и за регион, который представляем, а также департамент.

С нами по поводу судейства говорил Виталий Мутко. Поэтому ответственность за каждое решение просто зашкаливает. Однако мы не роботы, ошибки случаются везде – от низших лиг до Лиги чемпионов и чемпионатов мира. Да, наши ошибки повлияли на результат. Постараемся в концовке чемпионате избежать подобных ошибок.

"СЭ" вел трансляцию матча "Локомотив" - "Амкар"