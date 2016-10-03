Сергей Иванов получил неудовлетворительную оценку за работу на матче "Зенит" - "Спартак"

Ростовский арбитр Сергей Иванов получил неудовлетворительную оценку за работу на матче чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком" (4:2). Об этом сообщил председатель судейско-инспекторского комитета РФС Николай Левников. Сегодня судейско-инспекторский комитет рассмотрел работу арбитров в первых девяти турах премьер-лиги и ФНЛ.
- Мы получили сегодня информацию от департамента судейства и инспектирования по работе арбитров в первых турах РФПЛ и ФНЛ, - цитирует "Р-Спорт" Левникова. - К сожалению, Валентина Иванова не было, он приболел, вместо него докладывал его заместитель Станислав Сухина. Что касается оценки Сергея Иванова, мы получили информацию, что она была неудовлетворительной, но его работу в матче мы не рассматривали.
Напомним, после встречи генеральный директор красно-белых Сергей Родионов заявил, что это было худшее судейство из всех, что он видел. Позднее глава Департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов признал, что арбитр из Ростова-на-Дону ошибся, не удалив защитника питерцев Доменико Кришито, после чего в ответной атаке назначил пенальти в ворота москвичей.
Mangust071
RSI____________без обид, ошибка не повлияла на ход матча!!!!!!!!!!!что обсуждать??????
17:32
Антиконь .
Судейский беспредел в отношении Спартака продолжается!!! Без судейки - бомжары только могут смердеть в футболе!!!
09:56
Отжогин
Ишь, как его... Двойку поставили! В следующий раз - в угол! А потом - и ремнем можно... ))))))))))))))))))))))
20:44 3 октября
RSI
umet "А что собственно случилось? Спартак на один матч оказался в шкуре обычного провинциального клуба,которых всегда так судят в играх с москвичами и питерцами.... Все болельщики России(не Москва и Питер) могут это подтвердить." машинист123рус "а интересно какую оценку получит судья матча Ростов-цска не заметевшего фол Березуцкого на Азмуне?и почему г-н руководитель судейства об этом молчит?" Пока мы - болельщики провинциальных клубов не объединимся, будем молчать и не будем устраивать демарши как болелы столичных команд - все так и будет продолжаться.
19:27 3 октября
serzheo
Двойка? мммм.... Ждем ближайшего матча ЦСКА - и непоставленного пенальти, ко мне в досье... А по игре - хотите видеть игру с остановками через каждую минуту? Удачи....
17:42 3 октября
ABC13
"опять двойка" - наказали типа, и отмазки классные "мы не разбирали", "начальник приболел", в-общем, садись, двойка, молодец, пересдача через неделю
17:33 3 октября
машинист123рус
а интересно какую оценку получит судья матча Ростов-цска не заметевшего фол Березуцкого на Азмуне?и почему г-н руководитель судейства об этом молчит?
17:17 3 октября
andreichf
marksan Можно только посмеяться! Иванов приболел... Трус! ============= да ему просто одни наваляли, а вторые налили, вот он и встать не может
16:48 3 октября
syncom
Если бы Нету руками не утащили, то мяч до Зе Луиша просто не дошел бы
16:48 3 октября
Kh.P
Да не, гол нормальный и Кришито по-хорошему отправлять на отдых надо было... Судья не компьютер, повелся на помощника, а надо было свою линию гнуть на то ты и главный. Нервы и ответственность, не готов на такие матчи...и мало таких готовых.
16:03 3 октября
tryam
не свистнул, так как побоялся удалять защитника, ведь Спартак мог потом сравнять, и находился в пару метрах от эпизода, короче, судья продажная
16:00 3 октября
Stalex81
syncom Согласен, но там с 3 или 4 повтора можно увидеть фол на не владеющем мячом питерце. Но в эпизоде с Промесом даже в динамике фол был очевиден. А при просмотре повторов волосы дыбом встают - как такое можно не свистнуть?!
15:59 3 октября
syncom
и второй гол Спартака надо было отменить
15:54 3 октября
Stalex81
Понимаете, тот фол назначил бы любой судья даже не видя эпизода, такие моменты всегда в пользу атакующей команды трактуются. Желтая карточка - это уже предмет для дискуссии, хотя, если свистишь фол - желтая за срыв быстрой атаки автоматом должна быть. Необъяснимо, почему Иванов не свистнул.
15:50 3 октября
Kh.P
Говорят только об этом ляпе, а их было несколько в сторону обеих команд... Я за Зенит и если предвзято смотреть матч, то за удар локтем по Дзюбе - желтая 100%, можно и красную показать если бы Дзюба заорал и конвульсии изобразил. Нету тут же желтой наградили, а Маурисио почему тогда не наказали? Глушаков еще раньше мог бы в раздевалку отдыхать пойти за постоянное недовольство своей игрой. Внимательно посмотрев на нырок-подскок Промеса и ему можно желтую отрядить, правда Кришито зря ручки шаловливые на него положил. В общем не день этого судьи и помощник ему не помог.
15:42 3 октября
fedland
Как понимать "получил неуд". Должна быть гильотина и пожизненное отстранение от футбола. Случайный человек в футболе. Теперь за выполнение заказа Зенита ему хватит на всю оставшуюся жизнь...
15:42 3 октября
Irol Alex
Proplatili po- xodu oboih Ivanovyh
15:35 3 октября
Irol Alex
болельщик 39 Ja izviniajusj, 39 eto Vash IQ? Spartak Liubiat bolshe chem vse ostalnye kluby Rossii vmeste vziatye. A Vam by posovetoval bolshe vnimanija udelitj detiam, vedj oni ostalisj bez shkoljnyh obedov - vedj zenitu nuzen stadion i bablo dlia sudej...
15:33 3 октября
Производственник
ВЫКЛЯНЧИЛИ
15:31 3 октября
gayduk
Только пожизненная дисквалификация этого ростовского клоуна может спасти реноме Валентина Иванова
15:29 3 октября
Stalex81
umet Да ничего особенного не случилось. Убили, как убивают провинциальные клубы в играх с москвичами и питерцами. Одна лишь разница - Спартак отстаивает свои права, в том числе истериками на этом сайте, а все остальные молчат и принимают как должное.
15:28 3 октября
болельщик 39
Именно за эти плачь и стоны Спартак ненавидит вся Россия..Не надо занимать чужие места в еврокубках..
15:25 3 октября
П_о_в_а_р
Platinum1991 ----------------------------------- Алла, ВСЕГДА интересовал вопрос, ПОЧЕМУ ты пишешь ПОЛОВИНУ слово обычным ШРИФТОМ, а половину КАПСОМ. Если читать ТВОИ превеликие (в плане объёма и кретинизма) ПОСТЫ, где ОБЫЧНЫЙ шрифт это РАЗМЕРЕННЫЙ спокойный голос, а КАПС это типа ТЫ орёшь, то к тому БРЕДУ что нарисовано у тебя в ПОСТЕ добавляется ещё и НЕПОВТОРИМАЯ интонация.)) ИНОГДА это невероятно ЗАБАВНО... первые раз СТО.)
15:18 3 октября
umet
А что собственно случилось? Спартак на один матч оказался в шкуре обычного провинциального клуба,которых всегда так судят в играх с москвичами и питерцами.... Все болельщики России(не Москва и Питер) могут это подтвердить.
15:16 3 октября
vaysman
похоже сергей иванов приболел раньше валентина иванова . косяков куча и не только на этом эпизоде.
15:11 3 октября
catcher-in-the-rye
Столько шума подняли из-за того, что судья ошибся не в пользу Спартака. Но все молчат, когда наоборот происходит. Вспомните Локо, например. Или Анжи. КБ теряют мяч в атаке, Анжи бежит в контратаку, Ещенко перехватывает рукой, пас вперед и гол. 1:0 Спартак повел в начале матча. Комментарии: победа на классе
15:11 3 октября
А380726
Да ладно, забухал как всегда Валик. Вчера ему лично Милоер наливал в ВИП-ложе. Кстати, и Сережка Родионов там был замечен со стаканом вискаря :)
14:57 3 октября
HONESTO
это не наказание
14:56 3 октября
crazysun78
двойка полюбому дороже.. ))
14:56 3 октября
Жорик Вартанов
ну все, 2 ему поставили, арбитр наказан)
14:52 3 октября