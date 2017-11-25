Сергей Игнашевич: "Травмы Березуцкого и Миланова напрямую связаны с погодой в Хабаровске"

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич подчеркнул, что матч 17-го тура чемпионата России со "СКА-Хабаровск" (4:2) прошел в очень тяжелых условиях.

Футболист не сомневается в том, что его одноклубники Алексей Березуцкий и Георгий Миланов получили травмы в этой встрече из-за погоды. Напомним, что во время игры в Хабаровске было примерно минус 16 градусов.

– Я не играл матч в Хабаровске. Сидел на лавке, очень хорошо утеплился, – сказал Игнашевич в интервью пресс-службе армейцев. – Мне массажист дал шерстяные носки теплые, флисовую кофту свою дополнительную, он привез специально для меня. И мне было достаточно комфортно. Но условия, конечно, очень жесткие. Три-две травмы, которые получили, два перелома напрямую связаны с погодой.

Мышцы немного атрофируются, чувствительность пропадает. Ты элементарно не можешь себя сгруппировать при каком-то контакте или единоборстве. Эти переломы… хорошо, что только двое. Причем хабаровчане тренируются в эту погоду, им чуть проще. У них уже мышцы готовы, они знают, как можно реагировать на подобные контакты. А мы, можно сказать, без разминки сразу вышли. Так что был экстрим.