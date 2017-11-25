Сергей Игнашевич: "Травмы Березуцкого и Миланова напрямую связаны с погодой в Хабаровске"

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич подчеркнул, что матч 17-го тура чемпионата России со "СКА-Хабаровск" (4:2) прошел в очень тяжелых условиях.
Футболист не сомневается в том, что его одноклубники Алексей Березуцкий и Георгий Миланов получили травмы в этой встрече из-за погоды. Напомним, что во время игры в Хабаровске было примерно минус 16 градусов.
– Я не играл матч в Хабаровске. Сидел на лавке, очень хорошо утеплился, – сказал Игнашевич в интервью пресс-службе армейцев. – Мне массажист дал шерстяные носки теплые, флисовую кофту свою дополнительную, он привез специально для меня. И мне было достаточно комфортно. Но условия, конечно, очень жесткие. Три-две травмы, которые получили, два перелома напрямую связаны с погодой.
Мышцы немного атрофируются, чувствительность пропадает. Ты элементарно не можешь себя сгруппировать при каком-то контакте или единоборстве. Эти переломы… хорошо, что только двое. Причем хабаровчане тренируются в эту погоду, им чуть проще. У них уже мышцы готовы, они знают, как можно реагировать на подобные контакты. А мы, можно сказать, без разминки сразу вышли. Так что был экстрим.
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https://www.youtube.com/watch?v=WwuIOHJnPBU&feature=youtu.be
bep77
И мышцы у них немного атрофировались, и сами они слегка беременны. Так промёрзли на -16, что аж в следующем матче ломались. Ах,да! Мышцы же атрофировались.
15:20
spetrov
and0508, бывают везде. Но в данном случае их основная причина в погоде и поле. Скорнее всего. То, что игра в холод - это совсем иное, знает любой, в холод игравший. И мяч деревянный, и мышцы.
15:15
spetrov
Ferdinand2011, мистер Торопыга, потрудись еще раз прочитать то, что сказал Сергей. Возможно, узнаешь ответ и на свой выпад.
15:13
sergey22
Kanidzha, не писти попусту, поле у нас - нормальное. А Игнаш - старый маразматик, хоть и годится мне в сыновья.
15:05
Kanidzha
Серёга ещё умолчал что там и поле искуственное, играть на нём самоубийство!
14:50
Ferdinand2011
СЕРГЕЙ ИГНАШЕВИЧ: "ТРАВМЫ БЕРЕЗУЦКОГО И МИЛАНОВА НАПРЯМУЮ СВЯЗАНЫ С ПОГОДОЙ В ХАБАРОВСКЕ" Плохому танцору всегда все мешает! По его логике ,футболисты из СКА хабаровск вообще не вылезают из лазарета))
14:47
and0508
Играют всю жизнь ...и не могут приспособиться .....и в Москве были морозы .... травмы бывают везде ....
14:44
shpasic
а травма Щенникова?
14:32