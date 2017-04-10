Сергей Игнашевич: "Ростов" – образец в игре в 5 защитников"

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич считает "Ростов" лучшим клубом в игре в 5 защитников. 37-летнему россиянину нравится игра ростовской команды.

– "Ростов" отличается от "Арсенала", "Крыльев", "Урала", - сказал Игнашевич в эфире передачи "Тотальный разбор". - У них более организованно защищаются три полузащитника. Никто не выпадает. Правильнее в этой ситуации вскрывать фланги и насыщать фланги.

– А вам "Ростов" нравится как команда?

– Мне "Ростов" нравится. В этой схеме я бы их за образец считал. В схеме с пятью защитниками оголенными остаются фланги, а не центральная зона, там три защитника и три полузащитника. Поэтому задача – доставить мяч на фланг, что в результате происходит. Вся пятерка садится за линию мяча. Поэтому если ты выходишь во фланг, дальше все карты у тебя на руках, либо доставляешь в штрафную, либо...