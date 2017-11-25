15:01 | Футбол — РФПЛ

Сергей Игнашевич: "Понимаю, почему Слуцкий сказал про "нефутбольную страну". Некоторые факты на лицо"

7

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич не согласен с мнением бывшего главного армейцев и сборной России Леонида Слуцкого, который в сентябре 2016 года заявил о том, что Россия – нефутбольная страна. При этом 38-летний игрок понимает, почему специалист сказал именно так.

– Я понимаю, почему Слуцкий это сказал и некоторые факты на лицо. Но я считаю, что Россия – футбольная страна, потому она богата футбольной историей, – сказал Игнашевич в интервью клубному телевидению. – И есть победы, которые нельзя перечеркнуть. В конце концов мы – чемпионы Европы, Олимпийские чемпионы.

Леонид Слуцкий: "Россия – нефутбольная страна. Продажи абонементов на новый стадион ЦСКА это доказывают"

Опрос

Как вы оцените 2017 год для футбольной сборной России?
голосовать

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=WwuIOHJnPBU&feature=youtu.be

7
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (7)
Войти, чтобы оставить комментарий

Cap. Morgan

Вы то, да, олимпийские чемпионы... 30 лет без футбола на ОИ

16:28

Excalibur

Игнашевич - один из этих фактов

16:25

wedes

маразм от старика.

15:32

shpasic

НЕФУТБОЛУНУЮ

15:25

alur66

Не мы чемпионы ЕВРОПЫ И говняной ОЛИМПИАДЫ-а сборная СССР. А в этой сборной основную массу игроков составляли украинцы и грузины. ИГНАШЕВИЧ-учи матчасть. А когда у нас чемпионат проводят по прихоти ГАЗПРОМА и мутного ГИНЕРА в -20 на улице и трехстами зрителями на трибунах-то наверное ЛЕНЯ СЛУЦКИЙ сто раз прав.

15:24

evgenIU84

Может мне кто то напомнить, в какие годы сборная России по футболу, была чемпионом Европы и Олимпийских игр ?

15:14

баламошка

Дело не в том, что нефутбольная, а вообще неспортивная. То как развита спортивная инфраструктура в той же самой СэШЭ и в России - небо и земля. Вот реально - небо и земля! Даже сравнивать нечего. Я фсё сказал!) ----баламошка, заместитель слуги народа депутата Фули Батрудова.

15:13