Сергей Игнашевич: "Понимаю, почему Слуцкий сказал про "нефутбольную страну". Некоторые факты на лицо"

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич не согласен с мнением бывшего главного армейцев и сборной России Леонида Слуцкого, который в сентябре 2016 года заявил о том, что Россия – нефутбольная страна. При этом 38-летний игрок понимает, почему специалист сказал именно так.

– Я понимаю, почему Слуцкий это сказал и некоторые факты на лицо. Но я считаю, что Россия – футбольная страна, потому она богата футбольной историей, – сказал Игнашевич в интервью клубному телевидению. – И есть победы, которые нельзя перечеркнуть. В конце концов мы – чемпионы Европы, Олимпийские чемпионы.

Леонид Слуцкий: "Россия – нефутбольная страна. Продажи абонементов на новый стадион ЦСКА это доказывают"