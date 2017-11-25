Сергей Игнашевич: "Понимаю, почему Слуцкий сказал про "нефутбольную страну". Некоторые факты на лицо"

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич не согласен с мнением бывшего главного армейцев и сборной России Леонида Слуцкого, который в сентябре 2016 года заявил о том, что Россия – нефутбольная страна. При этом 38-летний игрок понимает, почему специалист сказал именно так.
– Я понимаю, почему Слуцкий это сказал и некоторые факты на лицо. Но я считаю, что Россия – футбольная страна, потому она богата футбольной историей, – сказал Игнашевич в интервью клубному телевидению. – И есть победы, которые нельзя перечеркнуть. В конце концов мы – чемпионы Европы, Олимпийские чемпионы.
Леонид Слуцкий: "Россия – нефутбольная страна. Продажи абонементов на новый стадион ЦСКА это доказывают"
Опрос
Дополнительная информация
https://www.youtube.com/watch?v=WwuIOHJnPBU&feature=youtu.be
Cap. Morgan
Вы то, да, олимпийские чемпионы... 30 лет без футбола на ОИ
16:28
Excalibur
Игнашевич - один из этих фактов
16:25
wedes
маразм от старика.
15:32
shpasic
НЕФУТБОЛУНУЮ
15:25
alur66
Не мы чемпионы ЕВРОПЫ И говняной ОЛИМПИАДЫ-а сборная СССР. А в этой сборной основную массу игроков составляли украинцы и грузины. ИГНАШЕВИЧ-учи матчасть. А когда у нас чемпионат проводят по прихоти ГАЗПРОМА и мутного ГИНЕРА в -20 на улице и трехстами зрителями на трибунах-то наверное ЛЕНЯ СЛУЦКИЙ сто раз прав.
15:24
evgenIU84
Может мне кто то напомнить, в какие годы сборная России по футболу, была чемпионом Европы и Олимпийских игр ?
15:14
баламошка
Дело не в том, что нефутбольная, а вообще неспортивная. То как развита спортивная инфраструктура в той же самой СэШЭ и в России - небо и земля. Вот реально - небо и земля! Даже сравнивать нечего. Я фсё сказал!) ----баламошка, заместитель слуги народа депутата Фули Батрудова.
15:13