Сергей Игнашевич: "Остаться в ЦСКА и помогать Гончаренко – идеальный вариант"

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич, который ранее объявил о завершении карьеры игрока, заявил, что хотел бы остаться в армейском клубе помощником главного тренера Виктора Гончаренко.

- Я хочу добиться успеха как тренер и ставлю перед собой такую задачу. Как ставил их, когда играл, - приводит "Р-Спорт" слова Игнашевича. - Хотел войти в историю как хороший футболист. Все остальное типа собственной популярности шло параллельно и никак на меня не влияло. Надеюсь, не повлияет и в дальнейшем. Предложения? Пока нет. Мне хотелось бы получить опыт помощника, работая со взрослой командой и с сильным тренером. Как это в свое время было у Семака, которому довелось поработать и с Андре Виллаш-Боашем, и с Лучано Спаллетти. Для Сергея, знаю, это была серьезная тренерская школа. Вот и мне хочется изучить все механизмы этой работы, сопоставить увиденное с собственным футбольным опытом. А уже потом браться за что-то более серьезное.

- А если вам поступят два равноценных предложения, одно из которых будет подразумевать отъезд в другой город, а второе позволит остаться в Москве?

- Что здесь думать? Конечно, останусь в Москве.

- В ЦСКА?

- ЦСКА я, безусловно, воспринимаю как свой родной клуб. Если предоставится возможность остаться и помогать Виктору Ганчаренко, я бы посчитал это идеальным для себя вариантом.