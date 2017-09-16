Сергей Игнашевич: "Невысокий темп, потому что "Ростов" глубоко обороняется"

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич в перерыве матча 10-го тура чемпионата России с "Ростовом" не знает, как будет складываться игра после перерыва. При этом футболист сообщил, что встреча проходит в невысоком темпе, потому что ростовчане глубоко обороняются.

– Темп в матче невысокий, потому что "Ростов" глубоко обороняется. Мы играем на чужой половине поля, ищем свободные зоны. Стандарты? ЦСКА чаще атакует, а соперник нарушает правила, поэтому стандартов у нас больше. Как будет складываться игра после перерыва? Посмотрим.

Трансляция матча ЦСКА – "Ростов"