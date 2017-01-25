Сергей Игнашевич: "Не зря Высоцкий написал про Бышовца"

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич в интервью автору сюжетов CSKA TV Роману Ляховенко отдал дань памяти легендарному певцу Владимиру Высоцкому и отметил, что поэт не зря уделил несколько строк в песне "Разговор с женой после чемпионата мира" бывшему игроку сборной СССР Анатолию Бышовцу. По словам футболиста, сейчас Высоцкий мог бы написать про экс-нападающего армейцев Вагнера Лав. Сегодня исполняется 79 лет со дня рождения барда.

- Написал бы он песню о ЦСКА? Нужно обладать большим талантом и яркой личностью, чтобы попасть в песню. Потому что "не даром клуб Фиорентины предлагал мильен за Бышовца". Если мы вспомним голы Анатолия Федоровича... Человек заслуживал того, чтобы попасть в песню Высоцкого. Тяжело сказать, написал бы он о нас, но тот яркий период в жизни нашего клуба, возможно, был бы отмечен в творчестве Высоцкого.

Про Вагнера Лав? Да, неплохо рифмуется. Это же Лав! Я думаю, что наверняка что-нибудь придумал бы.