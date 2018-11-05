Сергей Игнашевич: "Не хочу и не буду убивать в себе игрока"

Тренер молодежной команды ЦСКА Сергей Игнашевич сказал, что не хочет убивать в себе футболиста.

- Мне очень не хочется убивать в себе игрока. Я всеми силами сопротивляюсь этому факту. Мне кажется, этот процесс походит достаточно удачно. Не хочу и не буду (убивать в себе игрока), - сказал Сергей Игнашевич в интервью Илье Казакову на телеканале "Россия 24". - Хочу оставаться не только тренером, но и партнером ребятам, с которыми я играю. Стараюсь находить общие темы для разговора, объяснять на доступном им языке. Такой процесс у меня сейчас происходит.

Напомним, Игнашевич завершил карьеру игрока после выступления за сборную России на ЧМ-2018.

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