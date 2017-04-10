Сергей Игнашевич: "Насколько хорош Смолов – говорит его статистика"

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич высоко оценил нападающего "Краснодара" Федора Смолова. Форвард быков отметился голом в матче 22-го тура чемпионата России красно-синими (1:1).

– Насколько хорош Смолов – говорит его статистика, – сказал Игнашевич в эфире программы "Тотальный разбор". – Больше всех забил – естественно он лучший.