21:10 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Игнашевич: "Насколько хорош Смолов – говорит его статистика"

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Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич высоко оценил нападающего "Краснодара" Федора Смолова. Форвард быков отметился голом в матче 22-го тура чемпионата России красно-синими (1:1).

– Насколько хорош Смолов – говорит его статистика, – сказал Игнашевич в эфире программы "Тотальный разбор". – Больше всех забил – естественно он лучший.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Проба положительна

И какая стата за него говорит?! 8+4...это много? Пусть едет в Европу и пытается там забить за сезон 5+0!! Тогда поговорим о среднем уровне футболиста!! А пока он показал свой реальный уровень на Евро..

21:35

Хряк

А самый лучший - это Виталий Мутко ! Кто со мной осмелиццо поспорить?)))

21:23

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