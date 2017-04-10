Сергей Игнашевич: "Насколько хорош Смолов – говорит его статистика"

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич высоко оценил нападающего "Краснодара" Федора Смолова. Форвард быков отметился голом в матче 22-го тура чемпионата России красно-синими (1:1).
– Насколько хорош Смолов – говорит его статистика, – сказал Игнашевич в эфире программы "Тотальный разбор". – Больше всех забил – естественно он лучший.
Проба положительна
И какая стата за него говорит?! 8+4...это много? Пусть едет в Европу и пытается там забить за сезон 5+0!! Тогда поговорим о среднем уровне футболиста!! А пока он показал свой реальный уровень на Евро..
21:35
Хряк
А самый лучший - это Виталий Мутко ! Кто со мной осмелиццо поспорить?)))
21:23