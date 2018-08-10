Сергей Игнашевич: "Енисей" ждет хорошее будущее"

Бывший защитник ЦСКА, а ныне помощник главного тренера второй команды армейцев Сергей Игнашевич после матча 3-го тура чемпионата России среди молодежек против "Енисея" (0:0) похвалил красноярский клуб.

– "Енисей" оказался хорошим соперником, – приводит пресс-служба "львов" слова Игнашевича. – Считаю, что мы неплохо играли против него. У вас достаточно крепкая команда. Пусть и новичок. Видно его характер, при котором, в дальнейшем, вас ждет хорошее будущее! Думаю, сегодня болельщики получили удовольствие. Только голов, к сожалению, не было.

"Енисей" – ЦСКА: чемпионат России по футболу, 11 августа 2018, начало – в 16.30 (мск)