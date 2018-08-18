Сергей Игнашевич: "ЦСКА, пора набирать очки!"

Бывший защитник ЦСКА, тренер молодежной команды Сергей Игнашевич пожелал удачи армейцам в матче четвертого тура чемпионата России с "Арсеналом".
- Хочется пожелать удачи и терпения нашей команде сегодня!, - написал экс-футболист в Инстаграме. - Пора набирать очки!
Матч ЦСКА - "Арсенал" начнется в 16.30 по московскому времени.
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ЦСКА - "Арсенал": Чемпионат России, 4-й тур, 18 августа 2018, онлайн трансляция – в 16.30
Хочется пожелать удачи и терпения нашей команде сегодня! Пора набирать очки!!! #ЦСКА
Публикация от Sergey Ignashevich (@ignashevich4) 18 Авг 2018 в 4:30 PDT