14:50 | Футбол — РПЛ

Сергей Игнашевич: "ЦСКА, пора набирать очки!"


Бывший защитник ЦСКА, тренер молодежной команды Сергей Игнашевич пожелал удачи армейцам в матче четвертого тура чемпионата России с "Арсеналом".

 - Хочется пожелать удачи и терпения нашей команде сегодня!, - написал экс-футболист в Инстаграме. - Пора набирать очки!

Матч ЦСКА - "Арсенал" начнется в 16.30 по московскому времени.

Все о чемпионате России по футболу

ЦСКА - "Арсенал": Чемпионат России, 4-й тур, 18 августа 2018, онлайн трансляция – в 16.30

 

Опрос

На что будет претендовать ЦСКА в чемпионате России-2018/19?
голосовать

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

К комментариям
4
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 4-й тур
Материалы других СМИ