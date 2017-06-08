Сергей Игнашевич: "ЦСКА - это семья"

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич выразил радость в связи с продлением контракта с клубом. Новое соглашение сторон рассчитано до конца сезона-2017/18.
– ЦСКА – это семья, это клуб искренних людей, – цитирует клубная пресс-служба Игнашевича. – Нас объединяет общая цель и уважение друг к другу! Рад, что продолжаю защищать красно-синие цвета.
Напомним, что Игнашевич выступает за ЦСКА с 2004 года, и за это время он провел 505 матчей в составе команды, забив 45 голов. 37-летний футболист пять раз становился чемпионом страны в составе армейцев, по шесть раз выигрывал Кубок и Суперкубок России, а также побеждал вместе с командой в Кубке УЕФА.
ЦСКА объявил о продлении контрактов Игнашевича и братьев Березуцких
Дополнительная информация
https://twitter.com/PFC_CSKA_MOSCOW/status/872770193977724928
spetrov
shpasic, говорят, его уже можно поздравить. Первый русский тренер в английском футболе.
15:08
serenky25
По последней инсайдерской информации Леониду Викторовичу поступило предложение стать тренером с "нашего двора" от ФК Ара рад (Москва). Ответ должен быть дан не позднее 27 часов 59 минут.
14:44
shpasic
тем временем у Слуцкого остаётся лишь 28 часов на подписание контракта с Халлом.
14:35
serenky25
Слово семья значит семь Я. Т.е. семь таких же...Если бы было семь молодых Игнашевичей....Три в защите и 4 продать можно было бы.
14:27
bond1951
здоровья и удачи тебе СЕРЕГА..
14:12