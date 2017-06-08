Сергей Игнашевич: "ЦСКА - это семья"

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич выразил радость в связи с продлением контракта с клубом. Новое соглашение сторон рассчитано до конца сезона-2017/18.

– ЦСКА – это семья, это клуб искренних людей, – цитирует клубная пресс-служба Игнашевича. – Нас объединяет общая цель и уважение друг к другу! Рад, что продолжаю защищать красно-синие цвета.

Напомним, что Игнашевич выступает за ЦСКА с 2004 года, и за это время он провел 505 матчей в составе команды, забив 45 голов. 37-летний футболист пять раз становился чемпионом страны в составе армейцев, по шесть раз выигрывал Кубок и Суперкубок России, а также побеждал вместе с командой в Кубке УЕФА.

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