Сергей Хусаинов: "Зачем видеоповторы и видеофиксация в России? У нас на стадион ходит полтора человека"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов уверен: не нужно вводить систему видеофиксации гола и видеоповторы в чемпионате России. По его словам, это уместно только на крупных турнирах, а не на матчах, которые посещают мало зрителей.
– Никаких "прибамбасов" вводить не надо! – подчеркнул Хусаинов. – Человек сам способен определять, был гол или нет. Видеоповторы и видеофиксацию нужно применять на крупных турнирах, где задействованы огромные деньги.
А зачем это делать в нашей родной России? У нас на стадион ходит полтора человека, где вы деньги возьмете на все эти видеоповторы?!
В принципе, буча, которая поднялась после матча "Амкар" –"Зенит", говорит о том, что нужно по-другому подходить к отбору судей.
– Что вы имеете в виду?
– Арбитр должен читать игру, не мешать команде развивать атаку, предугадывать события. Правила у нас знают многие, а вот мгновенно сориентироваться в ситуации… Не нужно приглашать случайных людей в судейский корпус. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
zenit08
300 тысяч $ на оборудование стадиона системой автоопределения гола, чтобы на годы вперед снять проблему неверного определения голов - это огромные деньги? А платить по 1 млн $ в год (на глазок в среднем) зарплату КАЖДОМУ игроку РФПЛ - это не огромные деньги? Или тратить каждый год миллионы за трансферы... Хусаинов то ли баран, то ли спецом хочет, чтобы от судеек зависело как можно больше. Второе вероятнее. А вот болелы заинтересованны ровно в обратном. Так что ставить автоматические системы или нет - даже вопрос стоять не должен. Прогресс не остановить.
17:55