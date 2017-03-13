17:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Хусаинов: "Зачем видеоповторы и видеофиксация в России? У нас на стадион ходит полтора человека"

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Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов уверен: не нужно вводить систему видеофиксации гола и видеоповторы в чемпионате России. По его словам, это уместно только на крупных турнирах, а не на матчах, которые посещают мало зрителей.

 
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– Никаких "прибамбасов" вводить не надо! – подчеркнул Хусаинов. – Человек сам способен определять, был гол или нет. Видеоповторы и видеофиксацию нужно применять на крупных турнирах, где задействованы огромные деньги.

А зачем это делать в нашей родной России? У нас на стадион ходит полтора человека, где вы деньги возьмете на все эти видеоповторы?!

В принципе, буча, которая поднялась после матча "Амкар""Зенит", говорит о том, что нужно по-другому подходить к отбору судей.

– Что вы имеете в виду?

– Арбитр должен читать игру, не мешать команде развивать атаку, предугадывать события. Правила у нас знают многие, а вот мгновенно сориентироваться в ситуации… Не нужно приглашать случайных людей в судейский корпус. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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zenit08

300 тысяч $ на оборудование стадиона системой автоопределения гола, чтобы на годы вперед снять проблему неверного определения голов - это огромные деньги? А платить по 1 млн $ в год (на глазок в среднем) зарплату КАЖДОМУ игроку РФПЛ - это не огромные деньги? Или тратить каждый год миллионы за трансферы... Хусаинов то ли баран, то ли спецом хочет, чтобы от судеек зависело как можно больше. Второе вероятнее. А вот болелы заинтересованны ровно в обратном. Так что ставить автоматические системы или нет - даже вопрос стоять не должен. Прогресс не остановить.

17:55

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ