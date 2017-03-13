Сергей Хусаинов: "Зачем видеоповторы и видеофиксация в России? У нас на стадион ходит полтора человека"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов уверен: не нужно вводить систему видеофиксации гола и видеоповторы в чемпионате России. По его словам, это уместно только на крупных турнирах, а не на матчах, которые посещают мало зрителей.

– Никаких "прибамбасов" вводить не надо! – подчеркнул Хусаинов. – Человек сам способен определять, был гол или нет. Видеоповторы и видеофиксацию нужно применять на крупных турнирах, где задействованы огромные деньги.

А зачем это делать в нашей родной России? У нас на стадион ходит полтора человека, где вы деньги возьмете на все эти видеоповторы?!

В принципе, буча, которая поднялась после матча "Амкар" –"Зенит", говорит о том, что нужно по-другому подходить к отбору судей.

– Что вы имеете в виду?

– Арбитр должен читать игру, не мешать команде развивать атаку, предугадывать события. Правила у нас знают многие, а вот мгновенно сориентироваться в ситуации… Не нужно приглашать случайных людей в судейский корпус. (Виталий АЙРАПЕТОВ)