Сергей Хусаинов: "Зачем Александр Егоров дал повод для обсуждения, назначив Вилкова на эту игру"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов в интервью "СЭ" заявил, что полностью поддерживает главного тренера "Крыльев Советов" Андрея Тихонова, который после матча 5-го тура РПЛ с "Енисеем" обрушился с жесткой критикой на Департамент судейства и инспектирования РФС. По его словам, арбитр не должен влиять на ход игры.

– И на чьей вы стороне?

– На стороне интересов футбола. Арбитр, выходящий на футбольное поле, не должен нарушать футбольную этику. Он должен быть равноудален от обеих команд и своими действиями не влиять на ход игры и ее результат.

– Вы про его фразу: "Я лично не понимаю, почему друзей-товарищей назначают"?

– Это как же надо не уважать судейский корпус, при каждом удобном случае декларируя то, что ты будешь стоять горой за своих арбитров, чтобы в то же время назначать на матч по существу друзей, коллег... Ведь Игорь Егоров (Начальник команды "Енисей" – Прим. "СЭ") и Михаил Вилков из одного города! Они вчера были вместе в одной судейской корпорации...Вот и все дела. Зачем Александр Егоров дал повод для обсуждения, назначив Вилкова на эту игру. Даже если бы все было чисто в этой игре. Уже пошли бы всякие разговоры. А теперь и подавно... (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Сергей Хусаинов: "Это как нужно не уважать судейский корпус, чтобы назначать на матч друзей?!"