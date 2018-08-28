Сергей Хусаинов: "Вы хоть семь Коллин поставьте во главе судейского корпуса – ничего не изменится"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов в интервью "СЭ" отметил, что улучшений в работе судейского корпуса нет и быть не может, а также предложил отменять желтые карточки, если они были показаны из-за судейской преднамеренности.

– Можно внести и другое предложение. Если несправедливо показана вторая желтая карточка, почему бы ее не отменить? Если она показана из-за судейской преднамеренности, почему главе судейства не выступить с такой инициативой? Все же по справедливости должно быть.

– Вы увидели улучшения в работе наших судей при Александре Егорове?

– Да их не может быть. Ну поймите вы это наконец. Ничего не будет! Вы хоть семь Коллин поставьте во главе судейского корпуса – ничего не изменится.

– Почему?

– Системный сбой. Нужно провести очень хорошую работу по отбору и воспитанию судей. Ведь Коллина за тебя на поле не выйдет! Системы подготовки нет. Сидя у монитора, ты не научишься судить. ВАР – это хорошая вещь, но не выход. Сейчас Александр Егоров все время защищает своих подопечных. Но ведь он этих людей не подбирал, вот в чем вся штука.

Сергей Хусаинов: "Это как нужно не уважать судейский корпус, чтобы назначать на матч друзей?!"