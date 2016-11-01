Сергей Хусаинов: "Введение видеоповторов? Не там ищут!"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал заявление президента РФПЛ Сергея Прядкина в эксклюзивном интервью "СЭ" о введении видеоповторов для команд во время матча.
– Судьи как работали, так и будут работать! Такое нововведение только усложнит и замедлит восприятие футбола. Мы плавно перейдем к просмотру видеофильмов. Даже малейший нюанс, будь то появление собачки или птички на поле, вызывает остановку игры. Мне кажется, это искусственно надуманно! Не там ищут! Нужно усложнять отбор и повышать качество подготовки арбитров. Это, прежде всего, говорит о недоверии к судьям. Его спровоцировал ажиотаж, который наблюдается с первого тура чемпионата России. Я не сторонник такого нововведения. Как только начнутся видеоповторы…
Мне даже сложно представить, к чему это приведет! Одно могу сказать точно: они не будут способствовать зрелищности матчей. Посещаемость снизится. Тем более, для полноты картины необходимо транслировать эпизод с трех камер, соответственно, придется дополнительно оборудовать стадионы. Технически это сложно и повлечет затраты… А если уж у них нет возможности увеличить бригады судей до пяти человек?! (Любовь КОНЯЕВА)
lordblack
Сергей, все доводы мимо: 1. они не будут способствовать зрелищности матчей - на табло будет выведен повтор и зрители с интересом будут наблюдать повтор эпизода. Очень интересно и увлекательно. Остановка на 1-2 минуты не сыграет большой роли, ибо клоуны тянут время, кувыркаясь по полу, "сводит ноги", болелы жгут файеры и останавливают игру. Ничего, ждем и смотрим дальше. 2. Посещаемость снизится- наоборот. Смотри выше + многие вернут себе доверие к судьям и спортивной составляющей матчей. Пока судьи продолжают убивать одни команды, а других тащить за уши посещаемость будет снижаться. 3.для полноты картины необходимо транслировать эпизод с трех камер, соответственно, придется дополнительно оборудовать стадионы - ничего одному папуасу премию не выпишут по итогам 2-3 матчей, вот и деньги на дополнительное оборудование. Когда играют десятки миллионов в мяч, разве пару десятков тысяч долларов на это нововведение не найдутся у клубов?
09:33
Flamenco
Сергей Хусаинов: "Введение видеоповторов? Не там ищут!" ______________________________________________________________________________________________________________ Что? Кормушку лишают? Продажные вы все.... козлы
08:49
grimbo
И заметьте - все судьи сразу завыли что не надо видеоповторов! Это палку сунули в змеиное логово - закишели они сразу там! Теперь клубы уже им не будут башлять - смогут только между собой договорняки катать.
08:17