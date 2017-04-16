Сергей Хусаинов: "Все понимаю, но про сектантов Дзюба переборщил"

Бывший генеральный директор ДЮСШ "Футбольное дело", в которой в детстве занимался Артем Дзюба, Сергей Хусаинов вспомнил юность форварда "Зенита". Он подчеркнул, что форвард не утратил своего красноречия, однако иногда позволяет себе больше, чем нужно.

– Согласны, что с годами Дзюба не утратил своего красноречия? Порой его жестко критикуют за интервью.

– Неординарные личности неординарно мыслят. Андрей Аршавин, Артем Дзюба, Игорь Денисов, Роман Широков.

– То есть, вас высказывания Дзюбы не возмущают?

– Нет, я в целом его понимаю. Другое дело, что иногда он перебарщивает. Зачем было говорить про сектантов? Это уже неуважение к болельщикам. Ты же для зрителей играешь.

– Дзюба еще дал понять, что "Спартак" никогда так хорошо не судили.

– Ну, это опять же он зря. У Дзюбы есть свои обязанности. Зачем уподобляться главному тренеру – Луческу, который все неудачи списывает не на свои какие-то просчеты, а на судейство? Это не добавляет авторитета – ни тренеру, ни игроку (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Хусаинова