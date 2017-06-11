Сергей Хусаинов: "Возвращение Бердыева в "Рубин" закономерное. Правда берет верх"

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в интервью "СЭ" отметил, что рано или поздно возвращение Курбана Бердыева в "Рубин" должно было случиться. По его словам, это шаг вперед для казанской команды.

– Возвращение Бердыева в "Рубин" – событие удивительное?

– Закономерное! Чему тут удивляться?

– Вы этого ждали?

– Александр Невский сказал: "Не в силе Бог, а в правде". Рано или поздно это должно было случиться. Правда берет верх.

– Возвращение Бердыева – это то, что нужно "Рубину"?

– Безусловно! Возвращение маэстро – это всегда путь вперед. Мне приходит на ум аналогия – национальная сборная Советского Союза. 5:0 разгромили в Лужниках португальцев. Правда, Криштианка (Криштиану Роналду – Прим. Ю.Г.) тогда еще не играл. Ваш тезка Юрий Васильевич Гаврилов и Федор Черенков были в составе, все остальные – киевляне. Отбор на Еuro-84. (Юрий ГОЛЫШАК)

Полное интервью Сергея Хусаинова