Сергей Хусаинов: "Вот Карасев, ведущий рефери. Не смотрите на прописку, раз у человека получается!"

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов выразил мнение, что на важные матчи премьер-лиги нужно назначать ведущих рефери, независимо от прописки. В качестве примера он назвал Сергея Карасева.

– С тренерами разобрались, давайте поговорим о судействе.

– Это как гудок паровоза, на котором Ильича в Москву везли…

– Боже. Вы о чем?

– С незапамятных времен так было – со второго круга судьи вмешиваются в распределение мест. Повторяется из года в год. Одна-две игры – но решающие. Меня пригласили работать на турнир, которая организовывала Валентина Матвиенко. Кубок к 70-летию Победы среди городов-героев. Подошла к арбитрам: "Мальчики, я вас прошу – не судите так, как это делал человек на открытии питерского стадиона…" Прошло недели две – но ей запомнилось! Спустя какое-то время – уже премьер-министр обронил про тот матч: "Что-то намутили". Арбитры могут ошибаться – но не так же! Вызывающее судейство, конкретно влияющее на распределение мест!

Вот Серега Карасев, ведущий рефери. Казалась бы – давайте ему игры! Не смотрите на прописку, раз у человека получается! Но нет, нет… Новый руководитель думает иначе. Ну зачем нужно было назначать Турбина на матч "Амкара" с "Зенитом", зная давнюю конфликтую ситуацию? Для чего? (Юрий ГОЛЫШАК)

Полностью интервью Хусаинова