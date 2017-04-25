Сергей Хусаинов: "Случай в Израиле не собираюсь обсуждать с людьми, которых там не было"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов подверг критике судью Михаила Вилкова, резко высказавшегося в его адрес в эфире одного из телеканалов. Вилков вспомнил некое происшествие в Израиле, получившее широкий резонанс в судейской среде в Европе.

– Согласен, что у арбитра каждый матч, как у сапера, может быть решающим, – говорит Хусаинов. – Но околофутболом заниматься не надо. Ко мне обращаются как к эксперту, и я имею право высказать свое мнение. Я не виноват, что своими действиями арбитры подтверждают мои предположения. Случай в Израиле не собираюсь обсуждать с людьми, которых там не было. На футбольном поле там я не делал ничего предосудительного. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Михаил Вилков: "Мне посчастливилось не работать под руководством

любителя толкания ядра и прыжков в длину" //

Арбитры не знают, как судить?