20:24 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Хусаинов: "Случай в Израиле не собираюсь обсуждать с людьми, которых там не было"

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Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов подверг критике судью Михаила Вилкова, резко высказавшегося в его адрес в эфире одного из телеканалов. Вилков вспомнил некое происшествие в Израиле, получившее широкий резонанс в судейской среде в Европе.

Согласен, что у арбитра каждый матч, как у сапера, может быть решающим, – говорит Хусаинов. – Но околофутболом заниматься не надо. Ко мне обращаются как к эксперту, и я имею право высказать свое мнение. Я не виноват, что своими действиями арбитры подтверждают мои предположения. Случай в Израиле не собираюсь обсуждать с людьми, которых там не было. На футбольном поле там я не делал ничего предосудительного. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Михаил Вилков: "Мне посчастливилось не работать под руководством
любителя толкания ядра и прыжков в длину" //
Арбитры не знают, как судить?

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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нет желтухе!

ну да,подумаешь нажралси. "Да, пил. Как все. Мог выпить много. Мог сесть после этого за руль и спокойно через все посты доехать до дома." (с) Хусаинов

21:15

любфут

А вот с этого момента господин Хусаинов, прошу более подробно.......

20:38