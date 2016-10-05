Сергей Хусаинов: "Сергей Иванов не нашел в себе мужества зафиксировать фол Кришито"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов подчеркнул, что судья Сергей Иванов допустил грубую ошибку, не зафиксировав фол Доменико Кришито в матче 9-го тура премьер-лиги между "Зенитом" и "Спартаком" (4:2). Защитник питерцев при счете 3:2 сбил Квинси Промеса, однако Иванов принял решение продолжать игру, и в ответной атаке "Зенит" заработал пенальти, который реализовал Жулиану. "Спартак" после игры попросил отстранить от работы Сергея Иванова до конца сезона.

– Сергей Иванов, считаете, видел, что на самом деле произошло?

– Он не мог не видеть! Другое дело, что, наверное, не нашел в себе мужества и сил зафиксировать нарушение. Ну не хочешь ты показывать вторую желтую карточку Кришито – не показывай, не удаляй! Но назначь просто штрафной, и никто тебе потом не предъявит. А так Иванов сам себя подставил. Пошла ответная атака – пенальти…

– Какой вывод?

– Иванов спас Кришито. Теперь пусть ищет того, кто спасет его самого. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Хусаинова