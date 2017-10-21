Сергей Хусаинов: "Селихов фолил на Идову. Это пенальти!"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов выразил уверенность в том, что судья матча 14-го тура чемпионата России "Спартак" - "Амкар" (0:0) Павел Кукуян должен был назначить пенальти в ворота красно-белых за фол вратаря Александра Селихова на защитнике Брайане Идову.

– Селихов нарушал правила, фолил. Конечно, это пенальти! – сказал Хусаинов. – Вратарь помешал игроку "Амкара". Идову был первым на мяче, голкипер опоздал. У Селихова не было злого умысла, он просто опоздал... Это фол и пенальти! Идову же получил "горчичник" за то, что побежал к судье. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Трансляция матча "Спартак" – "Амкар"