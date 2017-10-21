Сергей Хусаинов: "Селихов фолил на Идову. Это пенальти!"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов выразил уверенность в том, что судья матча 14-го тура чемпионата России "Спартак" - "Амкар" (0:0) Павел Кукуян должен был назначить пенальти в ворота красно-белых за фол вратаря Александра Селихова на защитнике Брайане Идову.
– Селихов нарушал правила, фолил. Конечно, это пенальти! – сказал Хусаинов. – Вратарь помешал игроку "Амкара". Идову был первым на мяче, голкипер опоздал. У Селихова не было злого умысла, он просто опоздал... Это фол и пенальти! Идову же получил "горчичник" за то, что побежал к судье. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Гетеродин
Даже насквозь промясной хусаинов призаёт пенальти! Это значит, там пенальти в кубе был. Позор!
21:32
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Этот пеналь увидел бы даже практически слепой. Куев все прекрасно видел, но конвертик приятно грел его душу, ведь уже довольно скоро Рождество, каникулы.....Позор!!!!
21:29
skalnyi
Пенальти увидели болельщики 15 команд РФПЛ и только болельщики одной команды на 100% уверены - пенальти не было!!!
21:26
самарец
судье неуд и пер див
21:25
stuart_parsley
pahom-17 это был хренальти.. а не пенальти...с третьего ракурса видно что Селихов касается мяча... 21:22____Чемммммммммммм?
21:25
ну я
stuart_parsley Извиняй, не понял. Тут просто есть народ, который в это свято верит...
21:25
stuart_parsley
ну я stuart_parsley Возить может и возил, но в последнии 10 минут Амкар организовал 3 опасных момента, а Спартак 0 21:22 _______это был сарказм такой)))
21:24
Вопреки
Все арбитры (бывшие и действующие) уже признали, что пенальти и удаление было.. Господин МУТКО и Будогосский, когда закончится этот беспредел и Ваше словоблудие о честном футболе в России ? Опять, как и весь прошлый сезон, ВСЕ Спартаку прощается и дарятся очки там, где их не должно быть по определению - не удалили Селихова и не поставили честный пенальти в пользу "Амкара"... А двумя часами ранее, не поставили ДВА пенальти в ворота "Динамо" в Казани !!! Может быть ЧЛЕНЫ и босс РФС ВАМ проще создать чемпионат Москвы и Питера, что бы ВАШИ утверждения, что чемпионат у нас честный, подтверждался хотя бы там, потому-что продажные арбитры будут бояться намеренно свистеть в пользу одного из адм. ресурсных, обижая другого ??? Другой чемпионат будет из региональных команд, без крыши в столицах, а победители двух ЧР встреться в финале... Хотя и там все будет так как ВСЕГДА и сегодня тоже. Уверен, так же будут судить "Спартак" и в Кубке России, уже сейчас отдав ему хоть какой-то трофей в этом сезоне, делая его хозяином полей в 1/4 и 1/2 финала с арбитрами, подобными сегодняшнему да Безбородовым с Лапочкиным. Противно, что рулят нашим футбол люди не самостоятельные и трусливые... а мы все ждем когда у нас будет сборная хорошо играть, когда игроки столичных клубов привыкли, что за них в ЧР и Кубке результат сделают их руководители клубов, да чиновники разных мастей. МУТКО и Будогосского в отставку - ДОСТАЛИ !!!
21:23
pahom-17
это был хренальти.. а не пенальти...с третьего ракурса видно что Селихов касается мяча...
21:22
ну я
stuart_parsley Возить может и возил, но в последнии 10 минут Амкар организовал 3 опасных момента, а Спартак 0
21:22
Гантэр
Да вы что. Им даже с Зенитом пенальти не ставят ( игра Комбарова 100 %),хотите что бы судья поставил в ворота Спартака с пермяками. Читайте правила там четкоо написано ,что если на игроке КБ форма ,то в своей штрафной разрешается бросать через бедро ,играть руками и много чего еще.
21:21
stuart_parsley
С другой стороны, Идову просто налетел на Селихова, почему его не удалили?)))
21:21
stuart_parsley
ну я Пенальти стопроцентный. Обсуждать особо не чего. Да нападающий прокидывал мяч за линию, но Селихов в него врезался. Даже Хусаинов это признает. Интересно, а адекватные болелы Спартака есть? А по игре Спартак отскочил, за второй тайм у Амкара опасных моментов было гораздо больше. 21:14 _____О чем ты, Спартак возил Амкар весь матч и Амкар даже из своей штрафной не выходил))) Эпизода с пенальти никто не заметил особенно это касается болел Спартака и судьи)))
21:19
ну я
А где гуру судейства некто Бобров?
21:19
Wild Weasel
Погодите вводить видеоповторы! В пользу Спартака ещё не наошибались столько, сколько в пользу Зенита и ЦСКА за последние 10 лет! Вот ещё пару раз Спартак вытянут на 1-е место, тогда и можно вернуться к этому вопросу! )))))))
21:18
Bibigon2000
wasp00000 А если приглядеться получше,увидите,что Селихов касается мяча!!! 21:06=========================а если приглядеться еще чуть получше,то кукуян должен был поставить пенальти в ворота Амкара и удалить не только Идову за симуляцию,но еще и Нигматуллина...вот тогда бы восторжествовал дух игры!!!
21:18
Odissevs
Пенальти не было. Уймитесь.
21:18
Депут
Очень неприятно видеть очевидный сговор судей. Помощник видел весь эпизод, как на блюдечке. Главный мог бы для видимости обсуждения эпизода с ним пообщаться - не стал. Любители футбола не судьи, им не нужны доказательства по процессуальному кодексу - глаза имеются... ПЕЧАЛЬНО, однако.........
21:17
ну я
Вьери Выигрывает тот,кто больше забил и меньше пропустил! ========================== Против 11 полешек, тянущихся в подкатах-шпагатах и весь матч сидящих в соей штрафной и Реал порой бессилен. Амкару нужно сняться с чемпионата, это позор - так играть. У Амкара моментов то поболе было...
21:17
EnsiferumSP
На пенальти это тянуло 100%. Плюс как минимум жёлтая Селихову. Как минимум.
21:16
stuart_parsley
Вьери Выигрывает тот,кто больше забил и меньше пропустил! ========================== Против 11 полешек, тянущихся в подкатах-шпагатах и весь матч сидящих в соей штрафной и Реал порой бессилен. Амкару нужно сняться с чемпионата, это позор - так играть. 21:07___Ну если бы Амкар стал играть как Севилья, позора было бы больше
21:16
ну я
Serenky25 Протри глаза и будь объективным. Хотя среди ваших такие редкость
21:15
ну я
Пенальти стопроцентный. Обсуждать особо не чего. Да нападающий прокидывал мяч за линию, но Селихов в него врезался. Даже Хусаинов это признает. Интересно, а адекватные болелы Спартака есть? А по игре Спартак отскочил, за второй тайм у Амкара опасных моментов было гораздо больше.
21:14
stuart_parsley
Судью просто струсил, а то бы уме Федун подправил карьеру, а так вроде ничего и не было, ну не увидел просто, с кем не бывает...
21:14
Serenky25
Когда судьи подсуживают это видно. Где он здесь подсуживал? Один эпизод с типа нарушением тянущим на пенальти? Так этот чернокожий человек сам прыгнул добежав до Селихова. Это кстати видно на повторах. При этом глазами судьи (бокового) этот эпизод был виден даже лучше чем главным судьей (со спины игроков). Даже Гаджиев не возмущался. Так что хорошь .и.дить.
21:13
semyonovmaxim
Кукуян просто испугался поставить пенальти в ворота Спартака, Амкару за такое же нарушение он 20 пенделей из 10 поставил бы!
21:12
genas
не было пенальти...
21:12
Platinum1991
Арбитр Кукуян не ставит 100000000000000000% ПЕНАЛЬ в ворота Спартака! Скандал!!! Как теперь Будогосский будет отмазывать Кукуяна! Судейский департамент придумал криминальную лазейку для отмазки скандальных арбитров. За эту грубую ошибку отвечает вся бригада и главный Кукуян! Но козлом отпущения сделают бокового, а Кукуяна будут отмазывать ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ! Вспомните прошлый сезон, как отмазали Егорова, а козлом сделали бокового Сельдякова!!! Егоров не поставил 100% пеналь в ворота Спартака за игру руками Комбарова в своей штрафной! Все видели игру руками Комбарова и только Егоров РЕЗКО ослеп. Амкар всем показал, в том числе и Севилье, как можно играть со Спартаком и ПОБЕЖДАТЬ, и только скандальное судейство арбитра Кукуяна, помешало Амкару победить. Вот так, на судейских СКАНДАЛАХ, Спартак выезжает в этом сезоне, как и в прошлом выехал, и НЕЧЕСТНО занял первое место. А как в матче с Анжи у команды с Каспийска отобрали победу, за счёт придуманного пеналя Мешковым. Мешкова отмазали, а Спартаку арбитры подарили очко. В этом сезоне это уже ДЕВЯТОЕ скандальное судейство в пользу Спартака! А чтобы ПРЕКРАТИТЬ весь этот криминальный спектакль, и УНИЧТОЖИТЬ его на корню, надо вводить видеоповторы. Тогда не будет такого БЕЗОБРАЗИЯ, который мы с вами НАБЛЮДАЕМ в этом сезоне! Единственный ВЫХОД - это СРОЧНО надо вводить видео ПОВТОРЫ!!! А кто ПРОТИВ??? Того ГНАТЬ из судейства ВОН и как можно СКОРЕЕ!!! Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ арбитров и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу! Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против! ЧЕСТНЫЙ арбитр не боится видео повторов. Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают арбитрам, чтобы обеспечить нужный результат! Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ, чтобы ЗАЩИТИТЬ работу тренеров и их команд от ПРЕДВЗЯТОГО судейства имени Будогосского, в пользу Спартака!!!
21:12
Очень плохой мальчик
Амкар конечно стыдоба,в 14 матчах забил 7 мячей.*Нам такой футбол не нужен!*(с)
21:11
Депут
ВИДИТ в том эпизоде ЧИСТЕЙШИЙ пенальти - бакланы и кони )))))))) ================================================================== Видит тот, у кого есть глаза и знание правил игры. Надо быть объективным...
21:11