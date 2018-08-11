Сергей Хусаинов: "Саркисов забил в ворота ЦСКА по правилам, гол отменен неправильно"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов признал гол, забитый нападающим красноярского клуба Артуром Саркисовым в матче 3-го тура РПЛ "Енисей" - ЦСКА (1:1), чистым. Главный арбитр встречи Роман Галимов увидел в этом моменте "вне игры" и отменил взятие ворот.

- Гол Саркисова был чистый. Там не было нарушения. На мой взгляд, нападающий забивал по правилам, - отметил Хусаинов. (Арман МКРТЧЯН)

"Енисей": "Левый пенальти, незасчитанный чистый гол. Итог: ничья с ЦСКА. Привет, РПЛ" //

"Енисей" – ЦСКА: судьи правильно не засчитали гол хозяев