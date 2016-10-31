Сергей Хусаинов: "С назначением Будогосского ожидать кардинальных улучшений не стоит"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов назвал предсказуемым назначение Андрея Будогосского на пост главы департамента судейства и инспектирования РФС. По его словам, новый руководитель вряд ли решится на масштабные реформы.

– Назначение предсказуемо, как и все остальное в футболе, – сказал Хусаинов. – Ничего особенного от смены руководства ожидать не стоит. Будет написана еще одна программа по развитию судейства.

Как это может отразиться на системе судейства? На поле-то люди выходят… Ожидать каких-то кардинальных улучшений не стоит. Я бы не сказал, что Андрей Дмитриевич реформатор. (Любовь КОНЯЕВА)