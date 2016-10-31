19:04 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Хусаинов: "С назначением Будогосского ожидать кардинальных улучшений не стоит"

0
0
0
 
21 мая 2003 года. Махачкала. "Анжи" – "Ростов" – 0:1. Судья скандального полуфинала Кубка России Валентин ИВАНОВ (слева), который смотрел повтор момента с помощью видеокамеры махачкалинцев, и инспектор Андрей БУДОГОССКИЙ.Андрей Будогосский: "Мутко детально изучил 80 страниц моей программы"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов назвал предсказуемым назначение Андрея Будогосского на пост главы департамента судейства и инспектирования РФС. По его словам, новый руководитель вряд ли решится на масштабные реформы.

– Назначение предсказуемо, как и все остальное в футболе, – сказал Хусаинов. – Ничего особенного от смены руководства ожидать не стоит. Будет написана еще одна программа по развитию судейства.

Как это может отразиться на системе судейства? На поле-то люди выходят… Ожидать каких-то кардинальных улучшений не стоит. Я бы не сказал, что Андрей Дмитриевич реформатор. (Любовь КОНЯЕВА)

0
0
0

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Поклонская рассказала, как украинцы жалуются на власть в Киеве...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ