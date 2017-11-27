Сергей Хусаинов: "Офсайд у Адриану был зафиксирован верно"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод на 15-й минуте матча 18-го тура чемпионата России "Спартак" – "Зенит". Форвард красно-белых Луиз Адриану открылся на дальней штанге и получил передачу, но не сумел пробить в касание, а затем уже добил мяч в пустые ворота, но с паса Дениса Глушакова - в тот момент бразилец уже был в офсайде.

- Офсайд был зафиксирован верно, – заявил Хусаинов. – Игрок находился во вне игры еще в момент передачи. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Трансляция матча "Спартак" - "Зенит"