19:57 | Футбол — РФПЛ

Сергей Хусаинов: "Офсайд у Адриану был зафиксирован верно"


Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод на 15-й минуте матча 18-го тура чемпионата России "Спартак""Зенит". Форвард красно-белых Луиз Адриану открылся на дальней штанге и получил передачу, но не сумел пробить в касание, а затем уже добил мяч в пустые ворота, но с паса Дениса Глушакова - в тот момент бразилец уже был в офсайде.

- Офсайд был зафиксирован верно, – заявил Хусаинов. – Игрок находился во вне игры еще в момент передачи. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Трансляция матча "Спартак" - "Зенит"

Спартак М - Зенит

 

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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