Сергей Хусаинов – об 11-метровом в ворота "Спартака" в матче с "Локомотивом": "500-процентный пенальти "

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал "СЭ" эпизод с назначением пенальти в ворота "Спартака" во встрече 16-го тура РПЛ с "Локомотивом" (2:1), когда в штрафной красно-белых рукой сыграл защитник Николай Рассказов. Главный судья встречи Сергей Карасев предъявил игроку прямую красную карточку, а 11-метровый не реализовал форвард гостей Федор Смолов.

– Был ли пенальти в ворота красно-белых? – вопрос Хусаинову.

– Однозначно! 500 процентов! Карасев был в очень хорошем положении. А со стороны Рассказова была умышленная игра рукой.

– Справедливо ли он получил прямую красную карточку?

– Конечно. Мяч не случайно попал в руку. Защитник именно сыграл ею. (Арман Мкртчян)