Сергей Хусаинов - о втором пенальти в ворота "Анжи": "В этом сезоне судьи много помогают "Спартаку"

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал "СЭ" назначенный пенальти в ворота "Анжи" в сегодняшнем матче против "Спартака" в 17-м туре премьер-лиги (3:0).

На 54-й минуте матча защитник махачкалинского клуба Роланд Гиголаев, по мнению главного арбитра встречи Владислава Безбородова, сыграл рукой в своей штрафной.

- Хочется спросить у Безбородова: "Если бы такой момент был в штрафной "Спартака", ЦСКА, "Зенита", то что бы было?" Наверное, ничего, - говорит Хусаинов. - Гиголаев находился практически в стенке, руки не поднимал, не расставлял. Он отворачивался от мяча. Это элементарная человеческая реакция на летевший с близкого расстояния мяч. В этом сезоне судьи много помогают "Спартаку". (Арман Мкртчян)

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