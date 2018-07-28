Сергей Хусаинов – о ВАР в России: "В чем смысл использовать систему лишь в девяти матчах?"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал "СЭ" решение РФС использовать систему ВАР в девяти матчах сезона-2018/19. По его словам, использовать систему только в девяти играх – нонсенс.

– То использовать лишь на девяти играх, а все остальные матчи будем проводить как получится? Смысл тогда этих нововведений, если распространяются лишь на конкретные игры? – говорит Хусаинов. – Нарушается спортивный принцип. Если уж решили, то используйте систему во всех встречах.

А если нет такой возможности, то скажите: "Мы мечтаем, ждем, когда это сбудется". Также нужно подготовить группу специалистов, которые будут готовы быстро принимать решения на основе видео. Чемпионат мира показал, что ВАР – не истина в последней инстанции. В каких вопросах применять, когда, почему? Всеми доступными способами арбитр должен быть рядом с игровым эпизодом.

Если он в простой ситуации не может определить, кто и как нарушил правила, тогда как этот человек со свистком мог оказаться на футбольном поле. Вот технология "Орлиный глаз" – это помощь! Иногда ни ассистент, ни главный судья не может определить отскочил мяч за линию ворот или нет. (Игорь НОВИКОВ)