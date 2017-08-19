Сергей Хусаинов: "Не зря спартаковцы сразу побежали к судье отмазывать Самедова. Рыльце-то в пушку!"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов считает, что арбитр дерби "Спартак" - "Локомотив" Алексей Еськов по делу удалил полузащитника красно-белых Александра Самедова.

- Абсолютно заслуженная вторая желтая,- сказал Хусаинов. - Ладно, если бы он просто упал. А Самедов начал еще поворачиваться, руки кверху, сигнализирует… Пенальти еще просит! Если заметили, спартаковцы сразу же побежали к Еськову, отмазывать Самедова. Знали, что рыльце в пушку…А футболист сначала одну желтую схлопотал. Здесь нырнул. Зачем? Падаешь и падай, но не надо просить пенальти! (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Трансляция матча "Спартак" - "Локомотив"