Сергей Хусаинов: "Мяч "Локомотива" забит из положения "вне игры"

Известный футбольный судья Сергей Хусаинов прокомментировал ответный гол "Локомотива" в ворота "Динамо", в рамках 7-го тура РПЛ.

- Гол забит из положения вне игры, - сказал Хусаинов. - При подаче мяча штрафного игрок "Локомотива", который впоследствии пробил головой (Крыховяк - Прим. "СЭ"), был уже в офсайде. Если футболист находится в пассивном "вне игры", он сам себя ввести в игру не может, а в данном случае произошло именно это. Защитник "Динамо" не виноват, что не сыграл в мяч, а только коснулся его. Он пытался перехватить "снаряд", но не знал, что сзади находится игрок соперника. Динамовец мог вообще не бороться. Тогда мяч дошел бы до Крыховяка, и Матюнин зафиксировал бы офсайд. По жестким требованиям, гол забит с нарушением игры. (Арман МКРТЧЯН)