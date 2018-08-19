Сергей Хусаинов: "Может быть, Безбородов не выспался"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов раскритиковал работу судьи Владислава Безбородова, который удалил защитника "Арсенала" Гию Григалаву в матче с ЦСКА. Армейцы одержали победу над туляками в матче чемпионата России со счетом 3:0.

– Идет атака "Арсенала". Причем с акцентом в правую сторону к штрафной площади. Безбородов зачем-то бежит на левую диагональ. Наверное, по рекомендациям.

– В чем же его ошибка?

– Послушайте, но не всегда же надо действовать исключительно по рекомендациям! Футбол меняется! Только тебе дано право выбирать позицию во время матча. Раз пошла атака вправо – сместись! А он уперся в свою диагональ... Может быть, перегрузился. Может быть, не выспался.

– В итоге Безбородов, думаете, ошибся?

– Там было нарушение на игроке "Арсенала". Фол. Но Безбородов не смог это зафиксировать. Так как находился далеко. Дальше пошла "ответка" ЦСКА. Если бы Безбородов прибежал бы назад раньше, все бы четко увидел.

– В итоге мяч попал в руку Григалаве.

– Не торопите события. Влашич выполняет передачу. Григалава перехватывает мяч.

– Чем?

– В том то и дело, что Безбородов не видел, чем Гриагалава перехватил. Вот и возникла пауза. Помощник Безбородова тоже ничего не видел, не понял. Он только-только из атаки вышел и не разобрался. Опять ошибка. Не видели, начинают шушукаться... (Виталий АЙРАПЕТОВ)