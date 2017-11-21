Сергей Хусаинов: "Мороз повлиял на травму Березуцкого"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов в интервью "СЭ" отметил, что нужно переносить матчи премьер-лиги из-за сильного мороза. Напомним, встреча 17-го тура чемпионата России "СКА-Хабаровск" – ЦСКА (2:4) прошла при температуре -17 градусов. Защитник армейцев Алексей Березуцкий в этой встрече получил перелом правой малоберцовой кости со смещением.

– Считаете, что именно мороз повлиял на повреждение армейца?

– Ну конечно! Это же перелом. Как можно было проводить такую встречу?! Как-то давайте по-человечески подходить к таким моментам. Перенесите игру, и все. Говорят, что жалко местных болельщиков? Ну что тут поделать… Посмотрят по телевизору, раз такие погодные условия. А на выходе мы получаем серьезные повреждения.

– Судьи должны были отменить игру Хабаровске?

– Однозначно. Зачем подвергать риску здоровье ребят? (Виталий АЙРАПЕТОВ)