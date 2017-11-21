Сергей Хусаинов: "Мешков вообще случайный человек в судейском корпусе"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов в интервью "СЭ" оценил назначение на матч "Спартак" – "Зенит" судьи Виталия Мешкова. По его словам, этот рефери не соответствует уровню РФПЛ.

​– Мешков – оптимальная кандидатура на матч "Спартак" – "Зенит"?

– Да как вам сказать… Тут такое дело. Лучший арбитр у нас сегодня – кандидат на чемпионат мира Сергей Карасев. Так? Но все же видели, как он отработал недавнее дерби ЦСКА – "Локомотив"… Вот вам и ответ. Раз наши ведущие арбитры так судят, то что тогда говорить об остальных?

– К чему вы клоните?

– Выбор у нашего департамента судейства и инспектирования, откровенно говоря, не богат. Конечно, на такую игру лучше было бы назначить квалифицированных арбитров.

– Мешков, на ваш взгляд, не квалифицированный?

– Мешков? На мой взгляд, он вообще случайный человек в судейском корпусе… Его уровень судейства, считаю, не соответствует матчам лидеров даже ФНЛ. Чего уж тогда говорить о премьер-лиге?

– Поясните.

– Мешков судит до первого серьезного игрового момента, где нужно моментально разобраться. В тех эпизодах, где и бабка разберется, судья не нужен. Хороший рефери проявляет себя в сложных ситуациях. Вот и все. Но видите, если уж Сергей Карасев не справился с дерби, то Мешков… (Виталий АЙРАПЕТОВ)