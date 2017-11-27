Сергей Хусаинов: "Мешков намеренно дал Фернанду прямую красную карточку"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов назвал заслуженным удаление хавбека "Спартака" Фернанду в матче 18-го тура чемпионата России против "Зенита". Игрок был изгнан с поля на 85-й минуте.
- Бразильца могли удалить еще раньше, когда на 78-й минуте он пошел двумя ногами вперед, – отметил Хусаинов. – В данный момент все логично и заслуженно. Мешков намеренно дал прямую красную карточку за агрессивное и грубое. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Fritz1983
Опять шары залил?!!
21:57
Plambeer
А вот и третий. Я уже уверен, что Орлов и Рейнгольд у одного и того же доктора лечатся и одинаковые пилюли глотают. Хусаинов, видимо, тоже из этой компании...
21:51
Странник-777
А когда Кришито играет агрессивно и грубо - даже желтые не даются..
21:44
lokofanat
Там вторая желтая была- они там что все бухие???
21:41
mikeV
Maedhros - вроде, в трансляции именно 2-ую жёлтую показали...
21:41
sancesz
Вообще там вторая желтая была.
21:41
unfan
Хусаинов не смотрит футбол, первая на ригони была...
21:39
Maedhros
разве там не было второй жёлтой?
21:37