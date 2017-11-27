Сергей Хусаинов: "Мешков намеренно дал Фернанду прямую красную карточку"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов назвал заслуженным удаление хавбека "Спартака" Фернанду в матче 18-го тура чемпионата России против "Зенита". Игрок был изгнан с поля на 85-й минуте.

- Бразильца могли удалить еще раньше, когда на 78-й минуте он пошел двумя ногами вперед, – отметил Хусаинов. – В данный момент все логично и заслуженно. Мешков намеренно дал прямую красную карточку за агрессивное и грубое. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Трансляция матча "Спартак" - "Зенит"