21:25 | Футбол — РФПЛ

Сергей Хусаинов: "Мешков намеренно дал Фернанду прямую красную карточку"

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Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов назвал заслуженным удаление хавбека "Спартака" Фернанду в матче 18-го тура чемпионата России против "Зенита". Игрок был изгнан с поля на 85-й минуте.

- Бразильца могли удалить еще раньше, когда на 78-й минуте он пошел двумя ногами вперед, – отметил Хусаинов. – В данный момент все логично и заслуженно. Мешков намеренно дал прямую красную карточку за агрессивное и грубое. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Трансляция матча "Спартак" - "Зенит"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (8)
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Fritz1983

Опять шары залил?!!

21:57

Plambeer

А вот и третий. Я уже уверен, что Орлов и Рейнгольд у одного и того же доктора лечатся и одинаковые пилюли глотают. Хусаинов, видимо, тоже из этой компании...

21:51

Странник-777

А когда Кришито играет агрессивно и грубо - даже желтые не даются..

21:44

lokofanat

Там вторая желтая была- они там что все бухие???

21:41

mikeV

Maedhros - вроде, в трансляции именно 2-ую жёлтую показали...

21:41

sancesz

Вообще там вторая желтая была.

21:41

unfan

Хусаинов не смотрит футбол, первая на ригони была...

21:39

Maedhros

разве там не было второй жёлтой?

21:37