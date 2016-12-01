19:51 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Хусаинов: "Левников должен был назначить пенальти в ворота "Крыльев"

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Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов отметил, что Кирилл Левников должен был назначить пенальти в ворота "Крыльев Советов" в матче 16-го тура чемпионата России со "Спартаком". Он уверен, мяч попал в руку игрока самарского клуба.

– Защитник играл спиной к мячу, и, вытянув руки вверх, увеличил зону защиты пространства ворот. Это пенальти без желтой карточки. Мяч был направлен в сторону ворот, – сказал Хусаинов. (Сергей АСТАХОВ)

Трансляция матча "Крылья Советов" - "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 16-й тур
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КОММЕНТАРИИ (30)
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Glafira49

Это просто идиот какой-то

20:35

novic

И рука была, и пенальти не было, и счет не 0:4, а 4:0 в пользу "Спартака".

20:30

совва

судья редкостный негодяй) имел наглость за нарушение в штрафной пенальти в ворота "народной команды" поставить, это просто невообразимо))

20:28

yrvass2

Пять! Пять пенальти!!!

20:27

Babkin Vnuk

Он вообще в курсе что так очевидно за свой клуб не топит даже Гена Орлов?

20:25

yrvass2

Пять!!! Пять пенальти!!!

20:25

Richter-00

Левников не должен помогать Спартаку. Подули ЛЧ. Так что нечего туда стремится, всё равно продуют.

20:25

tigana.1982

Второй раз за вечер поток сознания от этого гражданина. Что-то страшно за него становится...

20:24

bvp

Спина была, пить надо меньше. Маразматик.

20:18

Веравалер

Та ладно, переиграть Левникова не получилось: играем дальше. Жаль, что не смогли зажать этих наглых крыс. Значит - есть над чем работать.

20:14

Рос.Гвардеец.

Хрю-саинов,твое время уже давно ушло.

20:12

Андрей Краснодарский

А про назначенный пендель Хуясинов задался вопросом, а где же желтая карточка? Логика у "эксперта" странная. Да и вообще, какой он на хрен эксперт. Так ....... та вприпрыжку:))

20:12

БИН

Заткните уже это х.ло

20:11

Radej

Странник-777_______Ахаха 4 Карл, вам 4 воткнули, при чем тут "проплаченные" судьи и междусобойчики?

20:11

leo179

Хусаинов! Вспомни! Как ты добавил 8 минут 24.06.1998. «Зенит» - «Балтика» (Калининград) - 2:2.

20:11

MAYERICK

Опять самый продажный про-паштетовский свистулькин рот открыл.....не зря ЭТО СУДИЛО ни разу не был приглашен на судейство ответственных игр под эгидойУЕФА и ФИФА............

20:09

spetrov

.

20:09

spetrov

Мастер_Шифу, а за то, что вчера игрок Оренбурга сыграл рукой, наоборот, не ставить.

20:09

spetrov

Надо запомнить эти слова - "увеличил зону защиты пространства ворот". А то у нас какие-то мифические руки в естественном положении в последнее время тут и там всплывают, когда мяч в ворота летит.

20:08

Мастер_Шифу

Вот идиот. За то что мяч в спину попал надо пенальти ставить.

20:06

Излучение Промкооперации и Пищев

Хусаило позорное, тебе ли вообще вылезать?? Всю карьеру тянул псевдонародный позор, твое мнение никому не интересно, ибо ангажировано!

20:06

marksan

Только вчера ещё один иксперд по фамилии Бобров написал, что судья матча ЦСКА-Оренбург неправильно назначил пенальти и описал один в один ситуацию, которую разбирает другой знаменитый иксперд Хусаинов! Только выводы разные! Оборжаться с этих икспердов можно!

20:04

Гетеродин

Хусаинова просто так не включают - значит, у Спама проблемы.

20:04

Странник-777

С таким судейством нужно сниматься с чемпионата... Пусть, нафер, междусобойчик разыгрывают - кони с болотными. 30 туров. Две команды... Ну, еще к ним Терек можно добавить... А остальным надо собрать свой ЧР и играть по нормальному и судить по нормальному.

20:04

Platinum1991

Игры рукой НЕ БЫЛО! За это касание пенальти НЕ СТАВЯТ!!! Игрок не играл рукой, мяч нашел руку, а не наоборот! Пенальти НЕ БЫЛО!

20:03

shpasic

Хусаинов: Судья должен был назначить пять пеналти в пользу Спартака!

20:02

совва

"самый объективные не болела спартака" хусаинов негодует)) сразусерию из 5 пеналей в ворота кс должны были ставить)

20:02

Thomas_Boy

Ручной судьишка негодуэ...)))

20:01

novic

Ну да, опять Москву засудили.

20:00

Dexty_07

Бедный бедный сраптак....так то они бы выиграли с чёмпионской игрой

19:58

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ