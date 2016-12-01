Сергей Хусаинов: "Левников должен был назначить пенальти в ворота "Крыльев"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов отметил, что Кирилл Левников должен был назначить пенальти в ворота "Крыльев Советов" в матче 16-го тура чемпионата России со "Спартаком". Он уверен, мяч попал в руку игрока самарского клуба.

– Защитник играл спиной к мячу, и, вытянув руки вверх, увеличил зону защиты пространства ворот. Это пенальти без желтой карточки. Мяч был направлен в сторону ворот, – сказал Хусаинов. (Сергей АСТАХОВ)

Трансляция матча "Крылья Советов" - "Спартак"