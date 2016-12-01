Сергей Хусаинов: "Левников должен был назначить пенальти в ворота "Крыльев"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов отметил, что Кирилл Левников должен был назначить пенальти в ворота "Крыльев Советов" в матче 16-го тура чемпионата России со "Спартаком". Он уверен, мяч попал в руку игрока самарского клуба.
– Защитник играл спиной к мячу, и, вытянув руки вверх, увеличил зону защиты пространства ворот. Это пенальти без желтой карточки. Мяч был направлен в сторону ворот, – сказал Хусаинов. (Сергей АСТАХОВ)
Glafira49
Это просто идиот какой-то
20:35
novic
И рука была, и пенальти не было, и счет не 0:4, а 4:0 в пользу "Спартака".
20:30
совва
судья редкостный негодяй) имел наглость за нарушение в штрафной пенальти в ворота "народной команды" поставить, это просто невообразимо))
20:28
yrvass2
Пять! Пять пенальти!!!
20:27
Babkin Vnuk
Он вообще в курсе что так очевидно за свой клуб не топит даже Гена Орлов?
20:25
yrvass2
Пять!!! Пять пенальти!!!
20:25
Richter-00
Левников не должен помогать Спартаку. Подули ЛЧ. Так что нечего туда стремится, всё равно продуют.
20:25
tigana.1982
Второй раз за вечер поток сознания от этого гражданина. Что-то страшно за него становится...
20:24
bvp
Спина была, пить надо меньше. Маразматик.
20:18
Веравалер
Та ладно, переиграть Левникова не получилось: играем дальше. Жаль, что не смогли зажать этих наглых крыс. Значит - есть над чем работать.
20:14
Рос.Гвардеец.
Хрю-саинов,твое время уже давно ушло.
20:12
Андрей Краснодарский
А про назначенный пендель Хуясинов задался вопросом, а где же желтая карточка? Логика у "эксперта" странная. Да и вообще, какой он на хрен эксперт. Так ....... та вприпрыжку:))
20:12
БИН
Заткните уже это х.ло
20:11
Radej
Странник-777_______Ахаха 4 Карл, вам 4 воткнули, при чем тут "проплаченные" судьи и междусобойчики?
20:11
leo179
Хусаинов! Вспомни! Как ты добавил 8 минут 24.06.1998. «Зенит» - «Балтика» (Калининград) - 2:2.
20:11
MAYERICK
Опять самый продажный про-паштетовский свистулькин рот открыл.....не зря ЭТО СУДИЛО ни разу не был приглашен на судейство ответственных игр под эгидойУЕФА и ФИФА............
20:09
spetrov
.
20:09
spetrov
Мастер_Шифу, а за то, что вчера игрок Оренбурга сыграл рукой, наоборот, не ставить.
20:09
spetrov
Надо запомнить эти слова - "увеличил зону защиты пространства ворот". А то у нас какие-то мифические руки в естественном положении в последнее время тут и там всплывают, когда мяч в ворота летит.
20:08
Мастер_Шифу
Вот идиот. За то что мяч в спину попал надо пенальти ставить.
20:06
Излучение Промкооперации и Пищев
Хусаило позорное, тебе ли вообще вылезать?? Всю карьеру тянул псевдонародный позор, твое мнение никому не интересно, ибо ангажировано!
20:06
marksan
Только вчера ещё один иксперд по фамилии Бобров написал, что судья матча ЦСКА-Оренбург неправильно назначил пенальти и описал один в один ситуацию, которую разбирает другой знаменитый иксперд Хусаинов! Только выводы разные! Оборжаться с этих икспердов можно!
20:04
Гетеродин
Хусаинова просто так не включают - значит, у Спама проблемы.
20:04
Странник-777
С таким судейством нужно сниматься с чемпионата... Пусть, нафер, междусобойчик разыгрывают - кони с болотными. 30 туров. Две команды... Ну, еще к ним Терек можно добавить... А остальным надо собрать свой ЧР и играть по нормальному и судить по нормальному.
20:04
Platinum1991
Игры рукой НЕ БЫЛО! За это касание пенальти НЕ СТАВЯТ!!! Игрок не играл рукой, мяч нашел руку, а не наоборот! Пенальти НЕ БЫЛО!
20:03
shpasic
Хусаинов: Судья должен был назначить пять пеналти в пользу Спартака!
20:02
совва
"самый объективные не болела спартака" хусаинов негодует)) сразусерию из 5 пеналей в ворота кс должны были ставить)
20:02
Thomas_Boy
Ручной судьишка негодуэ...)))
20:01
novic
Ну да, опять Москву засудили.
20:00
Dexty_07
Бедный бедный сраптак....так то они бы выиграли с чёмпионской игрой
19:58