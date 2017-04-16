Сергей Хусаинов: "Кто-то из тренеров говорил, что Дзюба – киллер"

Бывший генеральный директор ДЮСШ "Футбольное дело", в которой в детстве занимался Артем Дзюба, Сергей Хусаинов вспомнил юность форварда "Зенита". Он подчеркнул, что форвард всегда выделялся на фоне сверстников.

– Дзюба начинал в спартаковской школе, а к нам пришел потом, – говорит Хусаинов. – Благодаря группе начинающих бизнесменов и депутату Государственной Думы Сергею Николаевичу Шишкареву, который сейчас возглавляет федерацию гандбола России, мы тогда решили создать футбольный колледж. Начали набирать мальчишек сначала 87 года рождения, а потом и других возрастов. Вот к нам и пришел Артем. Он 88 года рождения. Мы тогда выступали во второй лиге чемпионата Москвы, и команда Дзюбы играла против ребят на год старше.

– Дзюба выделялся среди сверстников?

– А то! Он ходил в кандидатах в сборную Москвы. Трудяга, целеустремленный парень. Настоящий нападающий.

– Уже тогда за словом в карман не лез?

– Да, постоянно шутил. Это всегда было при нем. Но что тут сделаешь? Футбол – тяжелая работа. Без юмора сложно. Да, он мог подколоть. Но в то же время являлся примером для остальных. Не сачковал на тренировках.

– Как его тогда называли тренеры?

– Кто-то говорил про него, что он киллер. Действительно, много забивал. Бомбардирские качества как у Герда Мюллера. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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