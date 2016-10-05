Сергей Хусаинов: "Кто может отсудить "Зенит" - "Спартак"? Николаев и Карасев. Остальные не тянут"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов выразил мнение, что судья Сергей Иванов неудачно отработал в матче 9-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком" (4:2), поскольку был просто не готов к игре такого уровня. Главной претензией к Иванову стал незафиксированный фол Доменико Кришито. Защитник питерцев при счете 3:2 сбил Квинси Промеса, однако Иванов принял решение продолжать игру, и в ответной атаке "Зенит" заработал пенальти, который реализовал Жулиану. "Спартак" после игры попросил отстранить от работы Сергея Иванова до конца сезона.

- Знаете, в чем беда Сереги Иванова? В том, что его поставили работать на такой статусный матч, - считает Хусаинов.

– А уровень его квалификации не соответствует такой игре?

– Конечно же, нет. Здесь уже возникает вопрос к тем людям, кто его назначил. Иванов, по большому счету, не виноват. Виноваты наши руководители. Его ошибка методическая. А сваливать все на бокового все равно не стоит.

– А кто из российских судей способен остудить игру такого уровня?

– Могу назвать только двоих. Алексея Николаева и Сергея Карасева. Вот они, в принципе, могут отсудить матч любого уровня. Остальные не тянут. Обидно. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Хусаинова