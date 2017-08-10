Сергей Хусаинов: "Каждая третья игра дает право сомневаться в квалификации судей"

Бывший глава судейского корпуса РФС Сергей Хусаинов назвал главной бедой арбитров отбор и подготовку рефери. Вместе с тем он считает, что в процентном соотношении число ошибок сопоставимо с сезоном-2016/17.

Ранее генеральный директор московского "Динамо" Евгений Муравьев выступил с заявлением, в котором назвал некомпетентными действия судьи Сергея Лапочкина в матче 5-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:1). В обращении отмечается эпизод с назначением пенальти на 19-й минуте, с которого был забит единственный мяч.

– Если количество ошибок судей брать в процентном отношении, то в сравнении с прошлым сезоном все сопоставимо, – цитирует "Р-Спорт" Хусаинова. – Но каждая третья игра дает право сомневаться в квалификации арбитра. Причина всех судейских бед кроется в отборе и подготовке арбитров, но это невозможно сделать по ходу турнира. И кто бы ни приходил к руководству департамента судейства, он не сможет резко изменить качество подготовки судей. Самый большой ажиотаж, как показывает практика советских и российских чемпионатов, начинается со второго круга.

У меня просьба к действующим арбитрам: вы можете ошибаться, но не вмешивайтесь в результаты игр команд. И вас поймет вся футбольная диаспора: да, человек ошибся, с кем не бывает. Но когда принимаются значимые решения, связанные с назначением пенальти или определением положения "вне игры", будьте очень уверены в своих действиях. Чтобы ваши решения были понятны всем, а не только вам.

Предвзятое судейство? Истина лежит посередине, и если бы было преднамеренное принятие неправомерных решений по правилам игры, то нужно все жестко пресекать. Но такой тенденции, к счастью, нет. Однако уровень игры большинства команд, за исключением лидеров, не позволяет не обращать внимания на любые судейские ошибки. Ведь даже маленькая ошибка может привести к значимым последствиям, поражению или необоснованному пенальти.