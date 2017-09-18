Сергей Хусаинов: "Какой пенальти в ворота "Уфы"?! Мяч покинул пределы поля…"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов не понял, за что арбитр матча "Зенит" - "Уфа" Роман Галимов назначил пенальти на 22-й минуте в ворота гостей. Капитан сине-бело-голубых Доменико Кришито реализовал пенальти за игру рукой Азамата Засеева.

- Мяч вышел из игры, покинул поле… Какой пенальти?! Вопросы к ассистенту. Он жебыл рядом, наблюдал картину. Выход какой? Готовить арбитров. По спортивному принципу надо набирать судей. Видеоповторы? Любая пауза сказывается на темпе игры. Я против. (Виталий АЙРАПЕТОВ)