Сергей Хусаинов: "Какой пенальти в ворота "Уфы"?! Мяч покинул пределы поля…"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов не понял, за что арбитр матча "Зенит" - "Уфа" Роман Галимов назначил пенальти на 22-й минуте в ворота гостей. Капитан сине-бело-голубых Доменико Кришито реализовал пенальти за игру рукой Азамата Засеева.
- Мяч вышел из игры, покинул поле… Какой пенальти?! Вопросы к ассистенту. Он жебыл рядом, наблюдал картину. Выход какой? Готовить арбитров. По спортивному принципу надо набирать судей. Видеоповторы? Любая пауза сказывается на темпе игры. Я против. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
GIF-Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @zenit_spb#НашФутбол #РФПЛ. 10-й тур. #ЗенитУфа 2:0 22' Доменико Кришито (пенальти) @mimmo_criscito4 pic.twitter.com/P2aH1wXvSg– РФПЛ⚽🏆 (@rfpl) 18 сентября 2017 г.
old grumbler
Platinum1991 кричи, да хоть обкричись, кто ты и кто Будогосский...
21:33
Platinum1991
Мяч ДВАЖДЫ!!!!!! и ПОЛНОСТЬЮ!!!! ПЕРЕСЕКАЛ линию ворот Уфы! ДВАЖДЫ!!! Новый судейский СКАНДАЛ в Питере!!! Первый раз мяч полностью ПЕРЕСЁК линию ворот Уфы при подаче Нобоа, НЕПОСРЕДСТВЕННО, с углового!!! Мяч по дуге ПОЛНОСТЬЮ пересёк линию ворот ещё до того, как Дриусси, находясь ВНЕ ПРЕДЕЛОВ поля, попал мячом в руку игроку Уфы! Это отлично видно при видеоповторе. Боковой ПРОПУСТИЛ и сделал вид, что не заметил! Второй раз мяч вышел за пределы поля и ПОЛНОСТЬЮ пересёк линию ворот, когда уже, за пределами поля, Дриусси попадает в руку игроку Уфы! Игрок Уфы НЕ ИГРАЛ руками! НЕ ИГРАЛ!!! Мяч ПОЛНОСТЬЮ вышел за пределы поля и полностью пересёк линию ворот Уфы, и только после этого, Дриусси сильно ударил по мячу, с метра, и попадает в руку игроку Уфы! Игрок Уфы физически не мог среагировать на это попадание!!! Мяч летел не в ворота, а летел в поле, параллельно воротам Уфы! Есть новый судейский скандал! Что ни тур, то судейский СКАНДАЛ!!! ГРУБЕЙШАЯ ошибка бокового и арбитра Галимова. Как теперь Будогосский будет отмазывать арбитра Галимова??? На 80-ой минуте в матче Локомотива и Амкара, мяч попадает в штрафной, в руку игроку Амкара, Левников не свистит, и не ставит пенальти, а Галимов, за такое же нарушение в матче Зенита и Уфы, ставит ПЕНАЛЬ в ворота Уфы!!! А комментаторы говорят, что за такую игру руками игроком Амкара, пеналь не ставят в нашем чемпионате! Вот вам скандальное судейство в нашем чемпионате! А я ведь, перед стартом чемпионата сезона 2017/18, ПРЕДУПРЕЖДАЛ! Ждите НОВЫХ СУДЕЙСКИХ СКАНДАЛОВ в новом футбольном сезоне 2017/18! Будогосский и чиновники РФС вам их обеспечат по полной скандальной работе наших арбитров! Потому что безнаказанность арбитров порождает вседозволенность, а вседозволенность и безнаказанность порождают "ошибки", согласно цены вопроса. Что ни тур, то судейский СКАНДАЛ по полной программе безобразной работы Будогосского и Бутенко.
21:27
Perry_Garr
pushgun Тосненца удалили не за что в матче со Спартаком, никто не возмущается почему то. 21:03 ==== так то ж срамтак!! а здесь вонь!!
21:06
Gogoon199
По-моему, наши арбитры делают всё возможное для внедрения системы видеоповторов, но вот господин Будогосский...
21:05
pushgun
Тосненца удалили не за что в матче со Спартаком, никто не возмущается почему то.
21:03
pushgun
У нас любят возмущаться, а потом посмотрят спокойно повтор где все не так очевидно как казалось первоначально и тихо уходят с ветки чай пить.
21:01
Kupservas
Народное бабло в действии....
21:00
pushgun
Рукой играл Засеев №13. Мяч вышел в аут уже после свистка. Так по крайней мере сказал арбитр. По телекартинке игра рукой 50/50.
20:57
Тот самый Зануда
Мдя,мяч ещё при подаче с углового покинул поле.Косяк бокового.
20:55
Антиконь .
За деньги российских пенсионеров можно все!!! И такие пенали назначать, и покупать Фолклендские острова!!!
20:55
Serenky25
Причем дважды покинул.
20:52