21:20 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Хусаинов: "Игрок ЦСКА выходил один на один с Селиховым, а судья свистит фол Огуде…"

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Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод, произошедший в концовке матча 12-го тура премьер-лиги ЦСКА"Амкар" (2:2). Судья Владимир Сельдяков остановил игру, когда полузащитник армейцев Зоран Тошич выходил один на один с голкипером пермяков, указав на фол со стороны Фегор Огуде на Понтусе Вернблуме.

– Конечно, арбитр должен был выждать паузу и дать ЦСКА доиграть эпизод, – сказал Хусаинов. – Зачем он принял такое решение, свистнул? Там все-таки был выход один на один... В данном случае судье не хватило мастерства и опыта. Выдержать паузу в концовке встречи при ничейном счете, да еще и в такую погоду – дело непростое. Наказать Огуде можно было и потом, а вот атаку армейцев не вернешь. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Трансляция матча ЦСКА – "Амкар"

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КОММЕНТАРИИ (7)
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ЗЮК

кони,ваш рот тянут к кормушке.

22:38

П_о_в_а_р

Федун купил всех судеек.)) ГВК и прочие админресурсы - утритесь.

22:09

Radej

Такое чувство что где-то решили сжалится на ущербными раз сами не могут, типа да дайте им уже выиграть ))

22:07

Valdemarson

Откуда у ЛАФ стока денег? Коней душат, газовых душат, Краснодар чуть не прибили в Краснодаре(!), причём который матч. Про Ростов только слепой не знает. Тянут мясных к тухленькому чемпионству? Не выйдет!

21:59

Unknown86

судьи за спартак тянут их за уши к чемпионтсву,но ЦСКА не сдается.У нас Великая история и сражаться будем до конца чемпионата!!!!

21:50

ну я

Да ну на фиг, Федун молодец

21:35

Radej

Та м...к судья, гол из вне игры, свисток в пользу провинившихся когда выход один на один идет. Как будто нам своих проблем не хватает.

21:35

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