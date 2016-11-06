Сергей Хусаинов: "Игрок ЦСКА выходил один на один с Селиховым, а судья свистит фол Огуде…"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод, произошедший в концовке матча 12-го тура премьер-лиги ЦСКА – "Амкар" (2:2). Судья Владимир Сельдяков остановил игру, когда полузащитник армейцев Зоран Тошич выходил один на один с голкипером пермяков, указав на фол со стороны Фегор Огуде на Понтусе Вернблуме.

– Конечно, арбитр должен был выждать паузу и дать ЦСКА доиграть эпизод, – сказал Хусаинов. – Зачем он принял такое решение, свистнул? Там все-таки был выход один на один... В данном случае судье не хватило мастерства и опыта. Выдержать паузу в концовке встречи при ничейном счете, да еще и в такую погоду – дело непростое. Наказать Огуде можно было и потом, а вот атаку армейцев не вернешь. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Трансляция матча ЦСКА – "Амкар"