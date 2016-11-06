Сергей Хусаинов: "Игрок ЦСКА выходил один на один с Селиховым, а судья свистит фол Огуде…"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод, произошедший в концовке матча 12-го тура премьер-лиги ЦСКА – "Амкар" (2:2). Судья Владимир Сельдяков остановил игру, когда полузащитник армейцев Зоран Тошич выходил один на один с голкипером пермяков, указав на фол со стороны Фегор Огуде на Понтусе Вернблуме.
– Конечно, арбитр должен был выждать паузу и дать ЦСКА доиграть эпизод, – сказал Хусаинов. – Зачем он принял такое решение, свистнул? Там все-таки был выход один на один... В данном случае судье не хватило мастерства и опыта. Выдержать паузу в концовке встречи при ничейном счете, да еще и в такую погоду – дело непростое. Наказать Огуде можно было и потом, а вот атаку армейцев не вернешь. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
ЗЮК
кони,ваш рот тянут к кормушке.
22:38
П_о_в_а_р
Федун купил всех судеек.)) ГВК и прочие админресурсы - утритесь.
22:09
Radej
Такое чувство что где-то решили сжалится на ущербными раз сами не могут, типа да дайте им уже выиграть ))
22:07
Valdemarson
Откуда у ЛАФ стока денег? Коней душат, газовых душат, Краснодар чуть не прибили в Краснодаре(!), причём который матч. Про Ростов только слепой не знает. Тянут мясных к тухленькому чемпионству? Не выйдет!
21:59
Unknown86
судьи за спартак тянут их за уши к чемпионтсву,но ЦСКА не сдается.У нас Великая история и сражаться будем до конца чемпионата!!!!
21:50
ну я
Да ну на фиг, Федун молодец
21:35
Radej
Та м...к судья, гол из вне игры, свисток в пользу провинившихся когда выход один на один идет. Как будто нам своих проблем не хватает.
21:35